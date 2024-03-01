Мошенники начали использовать функцию трансляции экрана смартфона

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Как пишет RuNews24.Ru, они создают аккаунты, похожие на номера службы поддержки банка, с которых звонят потенциальным жертвам. Злоумышленники спрашивают, обновлял ли собеседник приложение банка на своем смартфоне. Если ответ отрицательный, мошенники говорят, что жертве понадобится звонок от специалиста банка, чтобы обновить приложение.
Затем второй мошенник звонит с другого аккаунта или через мессенджер с функцией трансляции экрана. Цель этой путаницы с разными «специалистами» — запутать жертву и заставить ее делать то, что говорят мошенники.
Далее второй «сотрудник» объясняет, что он звонит по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии и просит жертву включить режим демонстрации экрана. Это позволяет мошенникам видеть номера карт, суммы на счетах и коды из SMS-сообщений от банка. Используя эти данные, они могут получить доступ к чужим финансовым средствам.