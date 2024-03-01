Мошенники начали использовать функцию трансляции экрана смартфона

Далее второй «сотрудник» объясняет, что он звонит по видеосвязи для идентификации клиента по биометрии и просит жертву включить режим демонстрации экрана. Это позволяет мошенникам видеть номера карт, суммы на счетах и коды из SMS-сообщений от банка. Используя эти данные, они могут получить доступ к чужим финансовым средствам.