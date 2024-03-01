atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:52

Published Сегодня, 01:52

Modified Сегодня, 01:52

Updated Сегодня, 01:52

Мужчина пропал в городе

Мужчину по имени Христофор ищут в Новосибирске с 21 февраля

1 марта 2024, 01:52
Фото: 1MI
Мужчина пропал в городе
Волонтеры объявили о поиске Христофора Иванова из Новосибирска. Он пропал более недели назад.

В Новосибирске пропал Христофор Иванов. Ему 30 лет. Как сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», мужчина исчез в Дзержинском районе. Его местонахождение неизвестно с 21 февраля.

Пропавший новосибирец имеет плотное телосложение, рост 170 см, черные волосы и темно-карие глаза. Он носит усы и бороду. В последний раз его видели в черной куртке, черных ботинках, темно-синих джинсах и черной шапке-ушанке.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвоните по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

Фото: ЛизаАлерт
Пропавшую школьницу нашли под Москвой — она тайно сменила прическу и уехала
Узнать подробнее
Читайте также:
Блогер Ян Топлес ищет пропавшего свояка в НовосибирскеВ Новосибирске нашли пропавших мальчика и мать, приехавших из Австрии
#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
Подпишитесь
Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?
29 февраля, 11:00
Отмена концерта Zivert: вернут ли деньги за билеты
29 февраля, 05:29
Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
29 февраля, 11:34
Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии
29 февраля, 07:11
Больше полтысячи пар поженились 29 февраля в Новосибирске — выбираем самую эффектную
29 февраля, 11:31
Певец Шура сбежал со скандалом с эфира шоу «Это нормально» на ТНТ
29 февраля, 03:09