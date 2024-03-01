Мужчину по имени Христофор ищут в Новосибирске с 21 февраля

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
Modified Сегодня, 01:52
Updated Сегодня, 01:52
В Новосибирске пропал Христофор Иванов. Ему 30 лет. Как сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», мужчина исчез в Дзержинском районе. Его местонахождение неизвестно с 21 февраля.
Пропавший новосибирец имеет плотное телосложение, рост 170 см, черные волосы и темно-карие глаза. Он носит усы и бороду. В последний раз его видели в черной куртке, черных ботинках, темно-синих джинсах и черной шапке-ушанке.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвоните по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.