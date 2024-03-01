МВД: какие преступления совершают мигранты в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:45
Самыми популярными правонарушениями среди мигрантов стали взлом данных банковских карт и иные преступления, совершенные в сфере информационных технологий, а также торговля наркотиками. По-прежнему остаются актуальными кражи и грабежи.
«В 2023 году преступления чаще всего совершали выходцы из Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», — рассказали РБК Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Согласно данным Государственного информационно-аналитического центра МВД России, в 2023 году зафиксировали 38,39 тысяч преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. На мигрантов и лиц без гражданства в 2023 году пришлось 3,9% от общего числа преступлений, совершенных в РФ.
Напомним, что мигранту грозит крупный срок за жестокое убийство семнадцатилетней девушки. Их отношения могли начаться, когда девочке не исполнилось 16 лет.