МВД: какие преступления совершают мигранты в Новосибирске

Согласно данным Государственного информационно-аналитического центра МВД России, в 2023 году зафиксировали 38,39 тысяч преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. На мигрантов и лиц без гражданства в 2023 году пришлось 3,9% от общего числа преступлений, совершенных в РФ.