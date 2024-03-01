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Среди мигрантов популярны фишинг и наркоторговля

МВД: какие преступления совершают мигранты в Новосибирске

1 марта 2024, 08:45
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Среди мигрантов популярны фишинг и наркоторговля

В МВД назвали преступления мигрантов в Новосибирске

В 2023 году иностранцы и лица без гражданства совершили 656 преступлений на территории Новосибирской области. Это на 1,5% меньше, чем в прошлом году.

Самыми популярными правонарушениями среди мигрантов стали взлом данных банковских карт и иные преступления, совершенные в сфере информационных технологий, а также торговля наркотиками. По-прежнему остаются актуальными кражи и грабежи.

«В 2023 году преступления чаще всего совершали выходцы из Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», — рассказали РБК Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
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Согласно данным Государственного информационно-аналитического центра МВД России, в 2023 году зафиксировали 38,39 тысяч преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. На мигрантов и лиц без гражданства в 2023 году пришлось 3,9% от общего числа преступлений, совершенных в РФ.

Напомним, что мигранту грозит крупный срок за жестокое убийство семнадцатилетней девушки. Их отношения могли начаться, когда девочке не исполнилось 16 лет.

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