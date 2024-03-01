Показываем самых известных котов в международный день кошек 1 марта

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В России День кошки празднуют 1 марта. Такой праздник появился еще в 2004 году. Его первыми организаторами стали Московский музей кошек и редакция журнала «Кот и пес». В этот день принято баловать своих питомцев. Во многих городах проходят выставки породистых зверей, а также благотворительные акции. Если у вас нет домашнего питомца, то можно заглянуть в котокафе, чтобы отвлечься от рутинных будней.
Весь мир празднует этот день 8 августа. Такая традиция появилась в 2002 году. Ее инициировал Международный фонд по защите животных. Владельцев четвероногих кошачий праздник объединяет по всему миру. В большинстве стран есть собственный праздник. Как мы уже сказали, в России — это 1 марта, в Японии — 22 февраля, в США — 16 и 29 октября, а в Италии — 17 ноября.
Кот по кличке Гидрант стал символом спасателей в Новосибирске. В 2018 году он был спасен из пожара — в части МЧС он и остался жить. Котик стал неотъемлемой частью жизни сотрудников. Однако, в конце 2022 года Гидрант умер от болезни.
В Новосибирске продавали кота с проблемным характером: он рвал диваны, чем разозлил хозяйку. Она оценила свои затраты на 10 лет проживания с этим непослушным животным. Неизвестно, что случилось с питомцем и смогла ли хозяйка смириться с его повадками.
В Бердске продавали кота-шотландца с даром ясновидения за цену трехкомнатной квартиры. Звучит невероятно, но владелец был серьезен и готов отдать своего любимца за космическую цену, объясняя это его «крутостью». Кроме того, шотландец действительно обладал способностью предвидеть — он всегда знал, когда его хозяин вернется домой.
В Новосибирске спасатели вытащили кота из-под завалов после взрыва газа. В результате происшествия два подъезда обрушились. Среди спасенных был котик, который громко мяукал под обломками. Позже стало известно, что хозяйка кота, молодая девушка, погибла во время обрушения. Родители погибшей взяли котика к себе домой.
Кошка Соус Тардар прославилась во всем мире благодарю своему сердитому выражению мордочки. В 2012 году хозяйка опубликовала фото в соцсетях и оно тут же завирусилось в интернете. Как оказалось, сердитый вид у кошки появился из-за неправильного прикуса и карликовости.
В 2010-х годах кошка Лил Баб стала настоящей звездой соцсетей. У нее редкая мутация — короткие лапки и высунутый язык. Однако внешний вид так сильно растрогал подписчиков, что ее до сих пор «пускают» на мемы.
Жалостливое выражение на мордочке кота Сэма из Нью-Йорка стало настоящим мемом в соцсетях. У него густые черные брови, что и придает ему изюминку.