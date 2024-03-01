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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Что известно про котов

Показываем самых известных котов в международный день кошек 1 марта

1 марта 2024, 07:33
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Что известно про котов
1 марта 2024 года в России отмечают День кошки. Этот милый праздник — еще один повод показать четвероногому свою любовь. Мы вспомнили самые интересные истории про кошек, а также нашли самые забавные мемы.

День кошки в России

В России День кошки празднуют 1 марта. Такой праздник появился еще в 2004 году. Его первыми организаторами стали Московский музей кошек и редакция журнала «Кот и пес». В этот день принято баловать своих питомцев. Во многих городах проходят выставки породистых зверей, а также благотворительные акции. Если у вас нет домашнего питомца, то можно заглянуть в котокафе, чтобы отвлечься от рутинных будней.

 

Всемирный день кошек — когда отмечают

Весь мир празднует этот день 8 августа. Такая традиция появилась в 2002 году. Ее инициировал Международный фонд по защите животных. Владельцев четвероногих кошачий праздник объединяет по всему миру. В большинстве стран есть собственный праздник. Как мы уже сказали, в России — это 1 марта, в Японии — 22 февраля, в США — 16 и 29 октября, а в Италии — 17 ноября.

 

Интересные факты о кошках

  • Кошки спят около 70% своей жизни.
  • Они производят более 100 разных звуков, а собаки — только 10.
  • У самого крупного кота длина — 1,2 метра.
  • Кошки могут манипулировать человеком, меняя свое «мяу».
  • Самая «кошачья» страна — это Австралия: на 10 человек приходится 9 кошек.
Фото: atas.info

Самые знаменитые коты из Новосибирска

Кот Гидрант

Кот по кличке Гидрант стал символом спасателей в Новосибирске. В 2018 году он был спасен из пожара — в части МЧС он и остался жить. Котик стал неотъемлемой частью жизни сотрудников. Однако, в конце 2022 года Гидрант умер от болезни.

Рвал диваны и разозлил хозяйку

В Новосибирске продавали кота с проблемным характером: он рвал диваны, чем разозлил хозяйку. Она оценила свои затраты на 10 лет проживания с этим непослушным животным. Неизвестно, что случилось с питомцем и смогла ли хозяйка смириться с его повадками.

Ясновидящий кот

В Бердске продавали кота-шотландца с даром ясновидения за цену трехкомнатной квартиры. Звучит невероятно, но владелец был серьезен и готов отдать своего любимца за космическую цену, объясняя это его «крутостью». Кроме того, шотландец действительно обладал способностью предвидеть — он всегда знал, когда его хозяин вернется домой.

Трагическая судьба

В Новосибирске спасатели вытащили кота из-под завалов после взрыва газа. В результате происшествия два подъезда обрушились. Среди спасенных был котик, который громко мяукал под обломками. Позже стало известно, что хозяйка кота, молодая девушка, погибла во время обрушения. Родители погибшей взяли котика к себе домой.

Самые дорогие кошки в Новосибирске: сколько стоят ясновидящие питомцы в 2023 году
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Знаменитые коты Интернета

Самый сердитый кот

Кошка Соус Тардар прославилась во всем мире благодарю своему сердитому выражению мордочки. В 2012 году хозяйка опубликовала фото в соцсетях и оно тут же завирусилось в интернете. Как оказалось, сердитый вид у кошки появился из-за неправильного прикуса и карликовости.

Самый злой котСамый злой кот
Самый злой кот
Фото: соцсети

Кошка-мем Лил Баб

В 2010-х годах кошка Лил Баб стала настоящей звездой соцсетей. У нее редкая мутация — короткие лапки и высунутый язык. Однако внешний вид так сильно растрогал подписчиков, что ее до сих пор «пускают» на мемы.

Фото: соцсети

Кот Сэм

Жалостливое выражение на мордочке кота Сэма из Нью-Йорка стало настоящим мемом в соцсетях. У него густые черные брови, что и придает ему изюминку.

Фото: соцсети

Забавные мемы с котами

Самые знаменитые коты Новосибирска - вспоминаем их истории в День кошки 2023
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