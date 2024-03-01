Показываем самых известных котов в международный день кошек 1 марта

В России День кошки празднуют 1 марта. Такой праздник появился еще в 2004 году. Его первыми организаторами стали Московский музей кошек и редакция журнала «Кот и пес». В этот день принято баловать своих питомцев. Во многих городах проходят выставки породистых зверей, а также благотворительные акции. Если у вас нет домашнего питомца, то можно заглянуть в котокафе, чтобы отвлечься от рутинных будней.