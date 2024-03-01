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Published Сегодня, 02:17

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Updated Сегодня, 02:20

Пристройку построят в НСО

Пристройку к школе на 200 учеников построят в Новосибирской области: сколько потратят

1 марта 2024, 02:17
Фото: Изображение Midjourney
Пристройку построят в НСО

Пристройку к школе на 200 учеников построят в селе Новосибирской области

В Новосибирской области планируется строительство пристройки к школе в селе Верх-Ирмень Ордынского района. По информации, размещенной на сайте госзакупок, пристройка будет рассчитана на 200 учеников.

В новом здании будет расположена начальная школа. Проект пристройки предусматривает четыре блока: входную группу, актовый зал и библиотеку, спортзал, а также все необходимые помещения. Кроме учебных кабинетов для детей, будет создана игровая.

На данный момент Минстрой ищет подрядчика, который займется проектированием и строительством объекта. Подрядчик будет ответственен за все этапы работы — от разработки проекта до ввода в эксплуатацию. Начальная стоимость контракта составляет 654 млн рублей. Заявки на участие в торгах можно подать до 18 марта.

Напомним, ранее мы писали о планах по строительству школы на 1100 мест на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе.

Новую школу на 1100 мест построят в Новосибирске — называем район
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