Пристройку к школе на 200 учеников построят в Новосибирской области: сколько потратят

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
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Updated Сегодня, 02:20
В новом здании будет расположена начальная школа. Проект пристройки предусматривает четыре блока: входную группу, актовый зал и библиотеку, спортзал, а также все необходимые помещения. Кроме учебных кабинетов для детей, будет создана игровая.
На данный момент Минстрой ищет подрядчика, который займется проектированием и строительством объекта. Подрядчик будет ответственен за все этапы работы — от разработки проекта до ввода в эксплуатацию. Начальная стоимость контракта составляет 654 млн рублей. Заявки на участие в торгах можно подать до 18 марта.
Напомним, ранее мы писали о планах по строительству школы на 1100 мест на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе.