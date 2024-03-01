Пристройку к школе на 200 учеников построят в Новосибирской области: сколько потратят

На данный момент Минстрой ищет подрядчика, который займется проектированием и строительством объекта. Подрядчик будет ответственен за все этапы работы — от разработки проекта до ввода в эксплуатацию. Начальная стоимость контракта составляет 654 млн рублей. Заявки на участие в торгах можно подать до 18 марта.