С 1 марта в Новосибирске начался прием документов на должность мэра

Для регистрации на конкурс кандидат должен предоставить программу развития города, уведомление об отсутствии имущества и счетов за границей и справку о доходах и имуществе (в том числе, близких родственников). Помимо этого, потенциальному мэру необходимо направить документы об образовании, стаже работы и достижениях.