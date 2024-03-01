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Конкурс на должность мэра Новосибирска состоится 4 апреля

С 1 марта в Новосибирске начался прием документов на должность мэра

1 марта 2024, 08:10
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Конкурс на должность мэра Новосибирска состоится 4 апреля
В мэрии Новосибирска начался прием документов от кандидатов на должность мэра. Сам конкурс состоится 4 апреля.
Сюжет
Выборы

Документы от кандидатов принимаются уже 1 марта. По итогам рассмотрения конкурсной комиссией будет отобрано несколько кандидатур. Чтобы конкурс был признан состоявшимся, необходимо минимум два кандидата.

Для регистрации на конкурс кандидат должен предоставить программу развития города, уведомление об отсутствии имущества и счетов за границей и справку о доходах и имуществе (в том числе, близких родственников). Помимо этого, потенциальному мэру необходимо направить документы об образовании, стаже работы и достижениях.

Как будет проходить конкурс по отбору кандидатов на пост мэра
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О желании сесть в мэрское кресло уже заявили бывший ректор «Новоколледжа» Сергей Чернышов* и председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Эдуард Кожемякин. Самой первой сделала заявление независимый депутат горсовета Светлана Каверзина, но ее кандидатура находится под вопросом из-за фактических обвинений в экстремизме.

Напомним, что в Новосибирске уже прошло оргзаседание конкурсной комиссии.

*физическое лицо, признанное иностранным агентом.

В Новосибирске прошло первое заседание комиссии по отбору кандидатов в мэры города
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