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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Древесину незаконно вывозили

Сибиряк нелегально перевез через границу древесину — контрабанды хватило на 2 млн

1 марта 2024, 05:23
Фото: 1MI
Древесину незаконно вывозили

Сотрудники ФСБ задержали новосибирца за контрабанду дерева на 1,8 млн рублей

Незаконный вывоз древесины предотвратили сотрудники ФСБ и таможенники в Новосибирске.

Новосибирец организовал нелегальный перевоз трех вагонов деловой древесины через таможенную границу России со странами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Это нарушение классифицируется как незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном объеме.

Сумма стоимости вывезенного лесоматериала превысила 1,8 млн рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Суд решил ограничить свободу движения сибиряка и наложить арест на его имущество стоимостью 2 млн рублей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как новосибирские таможенники выставили на продажу контрабандные айфоны. Их цена составляла почти 30 млн рублей.

Новосибирские таможенники выставили на торги контрабандные айфоны
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#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело#ФСБ#Эмилия Губарева#Контрабанда
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