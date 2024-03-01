Сибиряк нелегально перевез через границу древесину — контрабанды хватило на 2 млн

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Новосибирец организовал нелегальный перевоз трех вагонов деловой древесины через таможенную границу России со странами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Это нарушение классифицируется как незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном объеме.
Сумма стоимости вывезенного лесоматериала превысила 1,8 млн рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Суд решил ограничить свободу движения сибиряка и наложить арест на его имущество стоимостью 2 млн рублей.
Напомним, ранее мы рассказывали, как новосибирские таможенники выставили на продажу контрабандные айфоны. Их цена составляла почти 30 млн рублей.