Сибиряк нелегально перевез через границу древесину — контрабанды хватило на 2 млн

Новосибирец организовал нелегальный перевоз трех вагонов деловой древесины через таможенную границу России со странами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Это нарушение классифицируется как незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном объеме.