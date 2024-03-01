Синоптик Ильин: Сильные морозы ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке с 4 марта

Сильные морозы ожидаются с 4 по 10 марта, и в этих регионах будет очень мало осадков. Особенно холодно будет в Туруханском районе Красноярского края и Эвенкийском районе Таймырского автономного округа, где температура может опуститься до -23 градусов днем, пишет NEWS.ru.