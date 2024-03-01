atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Синоптик Ильин: Сильные морозы ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке с 4 марта

1 марта 2024, 14:22
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал необычно холодную погоду в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сильные морозы ожидаются с 4 по 10 марта, и в этих регионах будет очень мало осадков. Особенно холодно будет в Туруханском районе Красноярского края и Эвенкийском районе Таймырского автономного округа, где температура может опуститься до -23 градусов днем, пишет NEWS.ru.

На других территориях от Байкала до Приморского края дневная температура составит от -7 до -13 градусов, что ниже обычной для этого времени года.

Подпишитесь
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
Сегодня, 02:00
Как работает Новосибирский зоопарк с 1 марта 2024
Сегодня, 03:00
Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
29 февраля, 11:34
Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии
29 февраля, 07:11
Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке
Сегодня, 02:15
Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?
29 февраля, 11:00