Синоптик Ильин: Сильные морозы ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке с 4 марта

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Сильные морозы ожидаются с 4 по 10 марта, и в этих регионах будет очень мало осадков. Особенно холодно будет в Туруханском районе Красноярского края и Эвенкийском районе Таймырского автономного округа, где температура может опуститься до -23 градусов днем, пишет NEWS.ru.
На других территориях от Байкала до Приморского края дневная температура составит от -7 до -13 градусов, что ниже обычной для этого времени года.