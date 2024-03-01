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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Прокуратура проверит информацию о стае бездомных собак, пугающей новосибирцев

Стая бездомных собак держит в страхе Новосибирск

1 марта 2024, 07:19
Фото: 1MI

Прокуратура проверит информацию о стае бездомных собак, пугающей новосибирцев

В Октябрьском районе Новосибирска бегает стая собак. Жители беспокоятся, что они могут напасть на людей.

Возле завода «Сибтехгаз» на улице Коммуностроевская в Новосибирске бегает стая собак. Сообщения об этом поступили в региональную прокуратуру.

«Прокуратура Октябрьского района Новосибирска организована проверка по информации в СМИ о стае бездомных собак, пугающих жителей», — сказано в сообщении.

Районная прокуратура даст оценку деятельности МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» по отлову безнадзорных животных. При необходимости примут меры реагирования.

Бездомная собака порвала 16-летнего подростка в Новосибирской области
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22 февраля в Мошковском районе Новосибирской области бездомная собака набросилась на 16-летнего подростка. Парень получил рваные раны. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Проверка#Стая собак#Алёна Рогонова
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