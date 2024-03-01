Стая бездомных собак держит в страхе Новосибирск

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Возле завода «Сибтехгаз» на улице Коммуностроевская в Новосибирске бегает стая собак. Сообщения об этом поступили в региональную прокуратуру.
«Прокуратура Октябрьского района Новосибирска организована проверка по информации в СМИ о стае бездомных собак, пугающих жителей», — сказано в сообщении.
Районная прокуратура даст оценку деятельности МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» по отлову безнадзорных животных. При необходимости примут меры реагирования.
22 февраля в Мошковском районе Новосибирской области бездомная собака набросилась на 16-летнего подростка. Парень получил рваные раны. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.