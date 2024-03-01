«Страна приняла в трусах и накрашенным»: ТОП громких скандалов Шуры

В музыкальном шоу канала Муз-ТВ между Валей Карнавал и Шурой произошел громкий конфликт. Звезда лихих 90-х с неприязнью отнесся к молодой блогерше, припомнив ей конфликт с Ларисой Долиной, которая раскритиковала талант юной певицы. Карнавал спросила с дрожью в голове: «У вас ко мне какая-то неприязнь», на что Шура с претензией сказал: «Слава Богу, ты нашла свою нишу. Справилась с тем напором от нашей любимой Ларисы Долиной. Теперь ты сидишь буквально на ее месте. Все супер. Давай теперь будешь доказывать нам, что ты имеешь право на это место. Успокойся, все!». Сама Валя не смогла сдержать слез.