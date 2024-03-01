Темные глаза и кроссовки: мужчина без особых примет пропал в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Октябрьском районе Новосибирска пропал 40-летний Вениамин Керге. О его местонахождении ничего не известно с 26 февраля 2024 года. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112», — обращаются к новосибирцам.
Рост Вениамина — 178 см, у него нормальное телосложение, темные волосы и глаза.
В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темные кроссовки, светлую шапку, с собой мог быть рюкзак.
«26 февраля он вышел из дома в Октябрьском районе и пропал. На данный момент группа распространения информации по задаче от информационного координатора поиска занимается массовым размещением ориентировки на пропавшего в сети для получения свидетельств о его возможном местонахождении и определения плана дальнейших действий», — рассказал Atas.info руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт»-Новосибирск Егор Зайцев.