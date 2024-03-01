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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Мужчина без особых примет пропал в Новосибирске

Темные глаза и кроссовки: мужчина без особых примет пропал в Новосибирске

1 марта 2024, 08:54
Фото: 1MI, vk.com / lizaalert_novosib

Мужчина без особых примет пропал в Новосибирске

О местонахождении Вениамина Керге ничего не известно с 26 февраля 2024 года.

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 40-летний Вениамин Керге. О его местонахождении ничего не известно с 26 февраля 2024 года. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112», — обращаются к новосибирцам.
Фото: vk.com / lizaalert_novosib

Рост Вениамина — 178 см, у него нормальное телосложение, темные волосы и глаза.

В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темные кроссовки, светлую шапку, с собой мог быть рюкзак.

«26 февраля он вышел из дома в Октябрьском районе и пропал. На данный момент группа распространения информации по задаче от информационного координатора поиска занимается массовым размещением ориентировки на пропавшего в сети для получения свидетельств о его возможном местонахождении и определения плана дальнейших действий», — рассказал Atas.info руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт»-Новосибирск Егор Зайцев.
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В феврале в Новосибирске пропала 15-летняя школьница. Перед тем, как исчезнуть, она сменила прическу. К поискам подключились полиция и Следственный комитет. Через неделю ее нашли в Подмосковье.

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#Происшествия#Новосибирск#Пропал#Поиск#Лиза Алерт#Алёна Рогонова
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