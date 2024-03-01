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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Какое здание самое высокое

Топ-10 самых высоких зданий в Новосибирске

1 марта 2024, 08:58
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Какое здание самое высокое

Опубликован рейтинг самых высоких зданий в Новосибирске

Новосибирск — развивающийся город, которые занимает третье место по численности населения, уступая Москве и Санкт-Петербургу. Каждый год тут возводят высотные дома или бизнес-центры. Atas.info составил десять главных высоток в городе.

10. Бизнес-центр «Кобра»

БЦ находится в Железнодорожном районе на проспекте Димитрова, 4/1 — недалеко от театра «Красный факел». Это здание построили в 2009 году. Его высота — 84 метра. Интересно, что фасад здания сделан в форме змеи и из стекла. Невероятный вид на город открывается с 25 этажа. Это не жилое помещение. Там располагаются только офисы и коммерческие организации.

«Кобра»«Кобра»
«Кобра»
Фото: 2ГИС

9. ЖК «Верхний город»

Жилищный комплекс имеет длинной название: «Верхний город. Ньютон, Нельсон, Байрон». Дома располагаются в Заельцовском районе на улице Залесского, 2/2, 2/3 и Клиническая, 25. Они были построены в 2012–2014 годах. Этажность четырех зданий — 25, а высота достигает 84,2 метра.

ЖК «Верхний город»ЖК «Верхний город»
ЖК «Верхний город»
Фото: novosibirsk.n1.ru

8. ЖК «Олимп»

Комплекс находится в Центральном районе города на улице Крылова, 63. Его построили в 2013 году. В центральной секции здания — 26 этажей, а в двух боковых — по 11. Высота ЖК достигает 84,5 метров.

ЖК «Олимп»ЖК «Олимп»
ЖК «Олимп»
Фото: 2ГИС

7. БЦ «Ситицентр»

Бизнес центр находится недалеко от НОВАТа, на улице Депутатская, 46. Его высота 84,6 метра, однако этажей там 24. «Ситицентр» построили в 2014 году. Из него открываются красивые виды на центр города.

Именно в ночное время БЦ «Ситицентр» становится узнаваемИменно в ночное время БЦ «Ситицентр» становится узнаваем
Именно в ночное время БЦ «Ситицентр» становится узнаваем
Фото: 2ГИС

6. ЖК «Эдем»

Дом расположен на улице Коммунистической, 50. Здание построили в 2003 году. Бэтменом его прозвали в народе. Высота дома достигает 87 метров, а этажность — 21.

ЖК «Эдем»ЖК «Эдем»
ЖК «Эдем»
Фото: novosibirsk.n1.ru

5. ЖК «Закаменский»

Находится комплекс на улице Закаменский микрорайон, 11, 13, 15. Высотность здания достигает 85,7 метров, а этажей там — 25. «Закаменский» расположен рядом с ТЦ «Сибирский Молл».

ЖК «Закаменский»ЖК «Закаменский»
ЖК «Закаменский»
Фото: 2ГИС

4. ЖК «Созвездие»

ЖК «Созвездие» находится на улице Фрунзе, также рядом с «Сибирским Моллом». Высотность одного дома — 86 метров. Этот комплекс построили в 2011–2013 годах.

ЖК «Созвездие»ЖК «Созвездие»
ЖК «Созвездие»
Фото: 2ГИС

3. Дом «Бэтмен»

Дом расположен на улице Коммунистической, 50. Здание построили в 2003 году. Бэтменом его прозвали в народе. Высота дома достигает 87 метров, а этажность — 21.

БэтменБэтмен
Бэтмен
Фото: atas.info

2. ЖК «Кварсис»

Комплекс расположен по адресу улица Семьи Шамшиных, 20. Его высота составляет 102 метра. Там 25 этажей. Здание построили в 2009 году. Недалеко от дома есть ТЦ «Аура».

ЖК «Кварсис»ЖК «Кварсис»
ЖК «Кварсис»
Фото: 2ГИС

1. ЖК «Гагаринский»

Лидером рейтинга стал ЖК «Гагаринский» на Линейной, 53/1. Его построили в 2016 году. Количество этажей — 27. Разные источники предоставляют отличающиеся данные о высоте здания. В одном указано, что его высота — 98 метров, а в другом — 102,3.

ЖК «Гагаринский»ЖК «Гагаринский»
ЖК «Гагаринский»
Фото: novosibirsk.n1.ru

Напомним, что первый небоскреб в Новосибирске начнут строить уже в 2025 году возле метро «Октябрьская». У здания будет около 60 этажей. Комплекс должен состоять из двух башен, одна из которых будет иметь высоту 180 метров, а другая — 125 метров.

Проект первого небоскребаПроект первого небоскреба
Проект первого небоскреба
Фото: «Комфортный регион» / Telegram
Проект первого 54-этажного небоскреба представили в Новосибирске
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