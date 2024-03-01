Топ-10 самых высоких зданий в Новосибирске

БЦ находится в Железнодорожном районе на проспекте Димитрова, 4/1 — недалеко от театра «Красный факел». Это здание построили в 2009 году. Его высота — 84 метра. Интересно, что фасад здания сделан в форме змеи и из стекла. Невероятный вид на город открывается с 25 этажа. Это не жилое помещение. Там располагаются только офисы и коммерческие организации.