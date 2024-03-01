Топ-10 самых высоких зданий в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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БЦ находится в Железнодорожном районе на проспекте Димитрова, 4/1 — недалеко от театра «Красный факел». Это здание построили в 2009 году. Его высота — 84 метра. Интересно, что фасад здания сделан в форме змеи и из стекла. Невероятный вид на город открывается с 25 этажа. Это не жилое помещение. Там располагаются только офисы и коммерческие организации.
Жилищный комплекс имеет длинной название: «Верхний город. Ньютон, Нельсон, Байрон». Дома располагаются в Заельцовском районе на улице Залесского, 2/2, 2/3 и Клиническая, 25. Они были построены в 2012–2014 годах. Этажность четырех зданий — 25, а высота достигает 84,2 метра.
Комплекс находится в Центральном районе города на улице Крылова, 63. Его построили в 2013 году. В центральной секции здания — 26 этажей, а в двух боковых — по 11. Высота ЖК достигает 84,5 метров.
Бизнес центр находится недалеко от НОВАТа, на улице Депутатская, 46. Его высота 84,6 метра, однако этажей там 24. «Ситицентр» построили в 2014 году. Из него открываются красивые виды на центр города.
Дом расположен на улице Коммунистической, 50. Здание построили в 2003 году. Бэтменом его прозвали в народе. Высота дома достигает 87 метров, а этажность — 21.
Находится комплекс на улице Закаменский микрорайон, 11, 13, 15. Высотность здания достигает 85,7 метров, а этажей там — 25. «Закаменский» расположен рядом с ТЦ «Сибирский Молл».
ЖК «Созвездие» находится на улице Фрунзе, также рядом с «Сибирским Моллом». Высотность одного дома — 86 метров. Этот комплекс построили в 2011–2013 годах.
Дом расположен на улице Коммунистической, 50. Здание построили в 2003 году. Бэтменом его прозвали в народе. Высота дома достигает 87 метров, а этажность — 21.
Комплекс расположен по адресу улица Семьи Шамшиных, 20. Его высота составляет 102 метра. Там 25 этажей. Здание построили в 2009 году. Недалеко от дома есть ТЦ «Аура».
Лидером рейтинга стал ЖК «Гагаринский» на Линейной, 53/1. Его построили в 2016 году. Количество этажей — 27. Разные источники предоставляют отличающиеся данные о высоте здания. В одном указано, что его высота — 98 метров, а в другом — 102,3.
Напомним, что первый небоскреб в Новосибирске начнут строить уже в 2025 году возле метро «Октябрьская». У здания будет около 60 этажей. Комплекс должен состоять из двух башен, одна из которых будет иметь высоту 180 метров, а другая — 125 метров.