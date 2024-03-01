Труп мужчины нашли в запертой квартире — что с ним случилось

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Инцидент произошел 29 февраля в 19 часов. Спасателей МАСС вызвали в Центральный район. Сообщалось, что в доме на улице Партизанская мужчина перестал выходить на связь.
Его дверь оказалась заблокирована. После обеспечения доступа, там нашли тело без признаков жизни. Как оказалось, мужчина 1950 года рождения умер. Его передали сотрудницам полиции.
Напомним, ранее мы писали, что обезображенный труп нашли возле остановки в Первомайском районе города. Тело находилось в лесу.
Также мы рассказывали, как в Новосибирске нашли мертвой женщину, ушедшую из дома в майке и тапках. Ее искали месяц.