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Posted Сегодня, 03:11

Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

Мужчина умер

Труп мужчины нашли в запертой квартире — что с ним случилось

1 марта 2024, 03:11
Фото: 1MI
Мужчина умер

Тело мужчины нашли в запертой квартире в центре Новосибирска

Тело мужчины обнаружили спасатели в запертой квартире одного из домов в центре Новосибирска.

Инцидент произошел 29 февраля в 19 часов. Спасателей МАСС вызвали в Центральный район. Сообщалось, что в доме на улице Партизанская мужчина перестал выходить на связь.

Его дверь оказалась заблокирована. После обеспечения доступа, там нашли тело без признаков жизни. Как оказалось, мужчина 1950 года рождения умер. Его передали сотрудницам полиции.

Напомним, ранее мы писали, что обезображенный труп нашли возле остановки в Первомайском районе города. Тело находилось в лесу.

Также мы рассказывали, как в Новосибирске нашли мертвой женщину, ушедшую из дома в майке и тапках. Ее искали месяц.

В Новосибирске нашли мертвой женщину, ушедшую из дома в майке и тапках
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#Общество#Новосибирск#Тело#Труп#МАСС#Эмилия Губарева#Спасатели МАСС
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