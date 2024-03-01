Умер отец женщины, которую с дочкой мог убить боец ММА в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
По словам знакомых семьи, у пенсионера давно были проблемы со здоровьем, особенно с сердцем, и все произошедшее стало для него тяжелым ударом. Его подключили к аппарату ИВЛ, однако 1 марта он ушел из жизни. Теперь родственники планируют похоронить отца в Алматы.
— Хотим, чтобы этот мужик, который убил Алину и ее дочку, узнал о случившемся. Он лишил всю семью жизни. Мама Алины давно умерла, затем бабушка. Когда Алина получила от неё наследство, убили и её с дочкой. Теперь нет и отца. Пусть Фируз* живет с этой мыслью всю жизнь и не забывает о том, что натворил, — негодуют знакомые в беседе с КП-Новосибирск.
Напомним, что ужасное убийство произошло в конце января. Алина и ее пятилетняя дочь перестали выходить на связь с родными из Казахстана. Они купили новую машину. В помощи при выборе автомобиля им помог 31-летний спортсмен Фируз, которого Алина встретила в такси. Женщина перестала выходить на связь. Ее близкие обратились в полицию, и было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек.
Подозреваемого Фируза задержали на границе Казахстана и Узбекистана. Сначала он не признавался в содеянном, но потом рассказал, что задушил девочку и зарезал Алину.
Через несколько недель тело Алины было обнаружено следователями. Ее тело было закопано в снегу на трассе в Тогучинском районе. Женщину опознали по татуировке на руке с надписью: «Улыбка дочери важней всего». Тело пятилетней девочки было найдено в Новосибирском районе спустя несколько дней. Убитых похоронили в Сузунском районе. Следователи до сих пор ожидают экстрадиции Фируза в Новосибирск. В настоящее время он находится под стражей в Казахстане.
*имена героев публикации изменены