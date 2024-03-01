Умер отец женщины, которую с дочкой мог убить боец ММА в Новосибирске

Через несколько недель тело Алины было обнаружено следователями. Ее тело было закопано в снегу на трассе в Тогучинском районе. Женщину опознали по татуировке на руке с надписью: «Улыбка дочери важней всего». Тело пятилетней девочки было найдено в Новосибирском районе спустя несколько дней. Убитых похоронили в Сузунском районе. Следователи до сих пор ожидают экстрадиции Фируза в Новосибирск. В настоящее время он находится под стражей в Казахстане.