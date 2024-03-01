В Бердске расстреляли мусоровоз. Это уже четвертый случай

Утром 1 марта в Бердске во дворе дома на улице Красная Сибирь, 114 неизвестный расстрелял мусоровоз. Это происходит уже в четвертый раз, первый случай зафиксирован летом 2023 года, пишет «Бердск Онлайн». В момент инцидента за рулем «КамАЗа» находился Николай Драчев, он работает водителем мусоровоза в фирме «ЭкоСервис» уже почти 8 лет. В конфликты не вступал.