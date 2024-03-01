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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:37

Мусоровоз в четвертый раз расстреляли в Новосибирской области

В Бердске расстреляли мусоровоз. Это уже четвертый случай

1 марта 2024, 08:35
Фото: 1MI, «Бердск Онлайн»

Мусоровоз в четвертый раз расстреляли в Новосибирской области

Водитель приехал во двор согласно графику, вышел из кабины, загрузил мусор. Когда вернулся — увидел в кабине осколки.

Утром 1 марта в Бердске во дворе дома на улице Красная Сибирь, 114 неизвестный расстрелял мусоровоз. Это происходит уже в четвертый раз, первый случай зафиксирован летом 2023 года, пишет «Бердск Онлайн». В момент инцидента за рулем «КамАЗа» находился Николай Драчев, он работает водителем мусоровоза в фирме «ЭкоСервис» уже почти 8 лет. В конфликты не вступал.

Стрелка пока не нашли.

Водитель приехал во двор согласно графику, вышел из кабины, загрузил мусор. Когда вернулся — увидел в кабине осколки.

«Стекла на сидении, по кабине. Лобовое стекло пробито насквозь», — рассказал водитель.

Стекло оказалось прострелено на уровне головы водителя.

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#Происшествия#Новосибирск#Инцидент#Стрельба#Алёна Рогонова#Мусоровоз
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