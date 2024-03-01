В Новосибирской области растут инвестиции в развитие электросетей

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В ближайшие два года АО «РЭС» планирует вложить в развитие электросетей Новосибирской области более 6 млрд рублей. Таким образом, общий объем инвестиций в электросетевой хозяйство, начиная с 2019 года, составит более 18 млрд рублей.
В 2023 году крупнейшая сетевая организация региона ввела в эксплуатацию 390 МВА трансформаторной мощности на подстанциях различного класса напряжения и 490 км линий электропередачи. Это позволило повысить надежность электроснабжения 11 районов области, поликлиник, школ и жилых домов на 40 улицах в Новосибирске, обеспечить потребности крупного предприятия в Искитиме.
Масштабная инвестиционная программа намечена в АО «РЭС» на 2024 год.
«Энергетики планируют ввести в эксплуатацию более 300 км ЛЭМ и почти 290 МВА мощности. Общий объем инвестиций, запланированных на текущий год, составляет 3,2 млрд рублей. Большая часть средств из годового объема инвестиций будет направлена на два основных направления — повышение надежности электроснабжения за счет модернизации и строительства энергообъектов (1,4 млрд руб. или 42%) и создание электросетевой инфраструктуры для новых потребителей (1,5 млрд руб. или 47%)», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.
В ближайшее время будут завершены все работы на подстанции 110 кВ «Залив» и один из самых ожидаемых центров питания в регионе будет введен в эксплуатацию. Это позволит обеспечить стабильным энергоснабжением быстро растущую Новосибирскую агломерацию в районе села Верх-Тула, поселков имени Крупской и Морской.
Намечено строительство высоковольтных линий 110 кВ для подключения тяговых подстанций в рамках развития инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали. А в городах и районах области продолжится реконструкция существующих электросетей и строительство новых. Как подчеркивают в энергокомпании, все инвестиционные проекты АО «РЭС» позволят как повысить эффективность работы регионального электросетевого хозяйства, так и качество снабжения потребителей.