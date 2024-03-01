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За 5 лет в развитие энергохозяйства вложено 13 млдр рублей

В Новосибирской области растут инвестиции в развитие электросетей

1 марта 2024, 02:36
Фото: пресс-служба АО «РЭС»
За 5 лет в развитие энергохозяйства вложено 13 млдр рублей
За последние пять лет АО «РЭС» вложило в развитие региональных электросетей 13 млрд рублей. Еще более 6 млрд рублей энергетики намерены инвестировать в ближайшие два года

В ближайшие два года АО «РЭС» планирует вложить в развитие электросетей Новосибирской области более 6 млрд рублей. Таким образом, общий объем инвестиций в электросетевой хозяйство, начиная с 2019 года, составит более 18 млрд рублей.

В 2023 году крупнейшая сетевая организация региона ввела в эксплуатацию 390 МВА трансформаторной мощности на подстанциях различного класса напряжения и 490 км линий электропередачи. Это позволило повысить надежность электроснабжения 11 районов области, поликлиник, школ и жилых домов на 40 улицах в Новосибирске, обеспечить потребности крупного предприятия в Искитиме.

Масштабная инвестиционная программа намечена в АО «РЭС» на 2024 год.

«Энергетики планируют ввести в эксплуатацию более 300 км ЛЭМ и почти 290 МВА мощности. Общий объем инвестиций, запланированных на текущий год, составляет 3,2 млрд рублей. Большая часть средств из годового объема инвестиций будет направлена на два основных направления — повышение надежности электроснабжения за счет модернизации и строительства энергообъектов (1,4 млрд руб. или 42%) и создание электросетевой инфраструктуры для новых потребителей (1,5 млрд руб. или 47%)», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.

В ближайшее время будут завершены все работы на подстанции 110 кВ «Залив» и один из самых ожидаемых центров питания в регионе будет введен в эксплуатацию. Это позволит обеспечить стабильным энергоснабжением быстро растущую Новосибирскую агломерацию в районе села Верх-Тула, поселков имени Крупской и Морской.

Намечено строительство высоковольтных линий 110 кВ для подключения тяговых подстанций в рамках развития инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали. А в городах и районах области продолжится реконструкция существующих электросетей и строительство новых. Как подчеркивают в энергокомпании, все инвестиционные проекты АО «РЭС» позволят как повысить эффективность работы регионального электросетевого хозяйства, так и качество снабжения потребителей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Развитие#Инвестиции#Электросети#Энергетики#АО "РЭС"
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