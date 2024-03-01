В Новосибирской области растут инвестиции в развитие электросетей

В ближайшее время будут завершены все работы на подстанции 110 кВ «Залив» и один из самых ожидаемых центров питания в регионе будет введен в эксплуатацию. Это позволит обеспечить стабильным энергоснабжением быстро растущую Новосибирскую агломерацию в районе села Верх-Тула, поселков имени Крупской и Морской.