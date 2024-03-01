В России могут сделать бессрочной программу материнского капитала

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время закон применяется к ситуациям, связанным с рождением или усыновлением ребенка в период с 2007 года до 2026 года. Если закон будет изменен в соответствии с новым законопроектом, то ожидается, что после 2026 года право на материнский капитал не будет возникать при рождении ребенка. Об этом пишет b-port.com.