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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

В России могут сделать бессрочной программу материнского капитала

1 марта 2024, 18:08
В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возможность сделать программу материнского капитала бессрочной.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время закон применяется к ситуациям, связанным с рождением или усыновлением ребенка в период с 2007 года до 2026 года. Если закон будет изменен в соответствии с новым законопроектом, то ожидается, что после 2026 года право на материнский капитал не будет возникать при рождении ребенка. Об этом пишет b-port.com.

Авторы инициативы отметили, что за период с 2007 года по 2023 год было выдано 13,5 миллионов сертификатов на материнский капитал. Количество обращений с заявлениями о распоряжении этими средствами составило 13,3 миллиона.

По мнению авторов законопроекта, необходимо продолжать демографическую политику, направленную на повышение рождаемости, и сделать программу материнского капитала бессрочной.

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