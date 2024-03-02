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Published Сегодня, 03:53

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Остановки установят в Новосибирске

70 остановок установят в Новосибирске — идет поиск подрядчика

2 марта 2024, 03:53
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Остановки установят в Новосибирске

Подрядчика на установку 70 остановок ищут в Новосибирске

В Новосибирске ищут подрядчика на установку 70 новых остановок общественного транспорта. Все работы завершат летом.

В Новосибирске идет поиск исполнителя для установки 70 новых остановок общественного транспорта. Это предполагается сделать за сумму в 25 млн рублей. Сообщение об этом появилось на портале госзакупок.

Планируется осуществить работы до 14 июня текущего года. Заказчиком проекта выступает «Городской центр организации дорожного движения». Новые остановки будут выполнены из монолитного поликарбоната и иметь остекление с трех сторон. Кроме того, их оснастят лавочками и урнами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как новосибирские трамваи модернизируют почти за 1 млрд рублей. Каждый вагон будет оснащен не менее 8 видеорегистраторами. Они будут передавать изображение в режиме реального времени на экран водителя.

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#Транспорт#Новосибирск#Госзакупки#Остановки#Эмилия Губарева#Подрядчик
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