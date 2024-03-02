Более 1500 виниловых пластинок с музыкой разных жанров продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Всего в продаже имеется более 1500 виниловых пластинок. Цена за каждую пластинку варьируется от 300 до 800 рублей, некоторые из них могут стоить и дороже. Продавец предлагает скидки при покупке большого количества пластинок.
В объявлении указано, что среди предлагаемых пластинок есть работы таких исполнителей, как Rolling Stones, The Beatles, «Веселые ребята» и другие.
Продавец подчеркивает, что в его коллекции представлены пластинки самых разных жанров: классика, инструментальная музыка, джаз, рок, эстрада, металл, детские, новогодние и поп-музыка.