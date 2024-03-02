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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

За пластинки просят от 300 рублей

Более 1500 виниловых пластинок с музыкой разных жанров продают в Новосибирске

2 марта 2024, 15:41
Фото: Изображение Midjourney
За пластинки просят от 300 рублей
Житель Новосибирска решил продать свою коллекцию виниловых пластинок. Он разместил объявление о продаже на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

Всего в продаже имеется более 1500 виниловых пластинок. Цена за каждую пластинку варьируется от 300 до 800 рублей, некоторые из них могут стоить и дороже. Продавец предлагает скидки при покупке большого количества пластинок.

В объявлении указано, что среди предлагаемых пластинок есть работы таких исполнителей, как Rolling Stones, The Beatles, «Веселые ребята» и другие.

Продавец подчеркивает, что в его коллекции представлены пластинки самых разных жанров: классика, инструментальная музыка, джаз, рок, эстрада, металл, детские, новогодние и поп-музыка.

Фото: Авито
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#Новосибирск#Продажа#Объявления#Джаз#Эмилия Губарева#Музыка
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