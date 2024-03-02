Фэншуй-квартиру в стиле неоклассики продают в Новосибирске — смотрим, что внутри

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Квартира расположена на улице Тимирязева в микрорайоне Ботанический жилмассив в Заельцовском районе. Дом был построен в 2020 году и имеет 15 этажей. Продаваемая квартира находится на 13 этаже и общая площадь составляет 104 кв. метра. Цена за это жилье составляет 58 млн рублей.
В объявлении отмечается, что квартира выполнена в строгом соответствии с принципами фэншуй, а ее номер согласуется с нумерологией, что создает благоприятные условия для процветания и успеха во всех сферах жизни владельцев.
Продавец также указывает, что квартира обладает хорошим освещением и интерьер выполнен в стиле неоклассики, который представляет собой гармоничное сочетание классических декоративных элементов с современными решениями.