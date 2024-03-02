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Published Сегодня, 02:58

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Квартира стоит 58 млн

Фэншуй-квартиру в стиле неоклассики продают в Новосибирске — смотрим, что внутри

2 марта 2024, 02:58
Фото: novosibirsk.n1.ru
Квартира стоит 58 млн

Фэншуй-квартиру в стиле неоклассики продают в Новосибирске

В Новосибирске выставлена на продажу трехкомнатная квартира, которая оформлена согласно принципам фэншуй и имеет интерьер в стиле неоклассики.

Квартира расположена на улице Тимирязева в микрорайоне Ботанический жилмассив в Заельцовском районе. Дом был построен в 2020 году и имеет 15 этажей. Продаваемая квартира находится на 13 этаже и общая площадь составляет 104 кв. метра. Цена за это жилье составляет 58 млн рублей.

В объявлении отмечается, что квартира выполнена в строгом соответствии с принципами фэншуй, а ее номер согласуется с нумерологией, что создает благоприятные условия для процветания и успеха во всех сферах жизни владельцев.

Продавец также указывает, что квартира обладает хорошим освещением и интерьер выполнен в стиле неоклассики, который представляет собой гармоничное сочетание классических декоративных элементов с современными решениями.

Фото: novosibirsk.n1.ru
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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Дом#Жилье#Эмилия Губарева
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