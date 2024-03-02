Лыжница сломала ногу в Новосибирске — для помощи вызвали спасателей

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Происшествие случилось на Золотом берегу. Сибирячка каталась на лыжах, упала и сломала голень. Для помощи пришлось вызвать спасателей.
Женщине была наложена шина, далее ее на снегоходе транспортировали в расположение отряда дожидаться бригаду врачей скорой помощи.
Лыжница поблагодарила спасателей МАСС, в частности АСО «Приморский», который оказал ей первую помощь и доставил до медиков.
Напомним, ранее депутат Заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске. Виталия Новоселова ждало долгое лечение и реабилитация.