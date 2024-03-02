atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Женщина сломала ногу

Лыжница сломала ногу в Новосибирске — для помощи вызвали спасателей

2 марта 2024, 09:27
Фото: МАСС
Женщина сломала ногу

Лыжница сломала ногу в Новосибирске

В Новосибирске лыжница неудачно упала и сломала ногу во время забега. Фотографии с места спасения показали спасатели МАСС.

Происшествие случилось на Золотом берегу. Сибирячка каталась на лыжах, упала и сломала голень. Для помощи пришлось вызвать спасателей.

Женщине была наложена шина, далее ее на снегоходе транспортировали в расположение отряда дожидаться бригаду врачей скорой помощи.

Лыжница поблагодарила спасателей МАСС, в частности АСО «Приморский», который оказал ей первую помощь и доставил до медиков.

Фото: МАСС

Напомним, ранее депутат Заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске. Виталия Новоселова ждало долгое лечение и реабилитация.

Депутат Заксобрания сломал ногу на скользком тротуаре в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать с ребенком поскользнулась и упала с лестницы — кого будут судитьВ Новосибирске поскользнулась бабушка — «скорая» ехала час
#Общество#Новосибирск#МАСС#Эмилия Губарева#Лыжи#Спасатели МАСС
Подпишитесь
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
Вчера, 02:00
Как работает Новосибирский зоопарк с 1 марта 2024
Вчера, 03:00
Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
29 февраля, 11:34
Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии
29 февраля, 07:11
Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке
Вчера, 02:15
Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?
29 февраля, 11:00