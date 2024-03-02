Найдена мать ребенка, который двое суток был заперт в квартире в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В Новосибирске найдена мать ребенка, который в течение двух суток оставался один без еды в квартире. Сообщение о запертом ребенке, который просил о помощи, поступило 1 марта на телефон дежурного МАСС. Ребенок рассказал, что он провел двое суток в одиночестве и очень голоден, но не знает, где его мать.
Спасатели при помощи альп-снаряжения проникли в квартиру и освободили 8-летнего мальчика. На месте спасатели оказали психологическую поддержку ребенку. Как пишет КП-Новосибирск, правоохранительные органы установили личность матери.
Оказалось, что она с ребенком переехала в Новосибирск с другого региона всего около месяца назад и арендовала квартиру. В настоящее время проводится расследование произошедшего. Мать ребенка может быть привлечена к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка.