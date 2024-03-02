Найдена мать ребенка, который двое суток был заперт в квартире в Новосибирске

В Новосибирске найдена мать ребенка, который в течение двух суток оставался один без еды в квартире. Сообщение о запертом ребенке, который просил о помощи, поступило 1 марта на телефон дежурного МАСС. Ребенок рассказал, что он провел двое суток в одиночестве и очень голоден, но не знает, где его мать.