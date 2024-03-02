atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Мальчику помогли

Найдена мать ребенка, который двое суток был заперт в квартире в Новосибирске

2 марта 2024, 10:45
Фото: спасатели МАСС
Мальчику помогли
Мать ребенка, который просидел двое суток без еды в запертой квартире на улице Сиреневая в Новосибирске, будет привлечена к ответственности.

В Новосибирске найдена мать ребенка, который в течение двух суток оставался один без еды в квартире. Сообщение о запертом ребенке, который просил о помощи, поступило 1 марта на телефон дежурного МАСС. Ребенок рассказал, что он провел двое суток в одиночестве и очень голоден, но не знает, где его мать.

Спасатели при помощи альп-снаряжения проникли в квартиру и освободили 8-летнего мальчика. На месте спасатели оказали психологическую поддержку ребенку. Как пишет КП-Новосибирск, правоохранительные органы установили личность матери.

Оказалось, что она с ребенком переехала в Новосибирск с другого региона всего около месяца назад и арендовала квартиру. В настоящее время проводится расследование произошедшего. Мать ребенка может быть привлечена к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Звал на помощь: в Новосибирске ребенка держали двое суток в запертой квартире
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать в Новосибирске пытается вернуть дочек, которых отсудил бывший мужМать хочет усыновить младенца, которого выкинула в мусорку в Новосибирске ее дочьВыбросившая новорожденного сына на помойку мать задержана в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Дети#Спасатели#Полиция#Ребенок#Мать#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
Вчера, 02:00
Как работает Новосибирский зоопарк с 1 марта 2024
Вчера, 03:00
Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
29 февраля, 11:34
Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии
29 февраля, 07:11
Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке
Вчера, 02:15
Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?
29 февраля, 11:00