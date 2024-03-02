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Погиб пассажир

Пассажир погиб в ДТП под Новосибирском: машина выехала на встречку

2 марта 2024, 12:12
Фото: ГИБДД по НСО
Погиб пассажир

Пассажир погиб в ДТП в Новосибирской области

В результате аварии на автодороге Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе погиб один человек. Подробности сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

ДТП произошло в 15 часов 2 марта в Болотнинском районе. Автомобиль Geely Monjaro, управляемый мужчиной 1987 года рождения, двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в Кемеровскую область.

В результате нарушения ПДД водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Carina, под управлением мужчины 1998 года рождения.

В результате этого происшествия пассажир «Тойоты», мужчина 1995 года рождения, погиб на месте, а водитель получил травмы. Характер травм пока неизвестен. Мальчик 2016 года рождения, находившийся в детском кресле в автомобиле «Джили», также получил травмы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, которые пытаются выяснить обстоятельства произошедшего.

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