Пассажир погиб в ДТП под Новосибирском: машина выехала на встречку

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
ДТП произошло в 15 часов 2 марта в Болотнинском районе. Автомобиль Geely Monjaro, управляемый мужчиной 1987 года рождения, двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в Кемеровскую область.
В результате нарушения ПДД водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Carina, под управлением мужчины 1998 года рождения.
В результате этого происшествия пассажир «Тойоты», мужчина 1995 года рождения, погиб на месте, а водитель получил травмы. Характер травм пока неизвестен. Мальчик 2016 года рождения, находившийся в детском кресле в автомобиле «Джили», также получил травмы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, которые пытаются выяснить обстоятельства произошедшего.