Пассажир погиб в ДТП под Новосибирском: машина выехала на встречку

В результате этого происшествия пассажир «Тойоты», мужчина 1995 года рождения, погиб на месте, а водитель получил травмы. Характер травм пока неизвестен. Мальчик 2016 года рождения, находившийся в детском кресле в автомобиле «Джили», также получил травмы.