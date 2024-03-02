Подростки устроили драку посреди улицы — другие школьники снимали на видео

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В Новосибирске двое молодых людей устроили схватку на улице. Происшествие случилось днем 2 марта. Место драки не указано в сообщении, но по кадрам можно предположить, что она произошла возле торгового комплекса «Искра» в Ленинском районе.
На видео видно, как двое подростков бьют друг друга руками. Затем один из них повалил своего соперника на снег и продолжил избивать его. За этой картиной наблюдали другие школьники.
В полицию никакие заявления или сообщения о произошедшем не поступали.
Напомним, ранее ночное побоище у «Крепости» произошло в Новосибирске. Четверо мужчин схватились в алкомаркете.