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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Подростки подрались

Подростки устроили драку посреди улицы — другие школьники снимали на видео

2 марта 2024, 15:11
Фото: ТГ/Новосибирский паблик
Подростки подрались

Подростки устроили драку на улице в Новосибирске

В Новосибирске произошла драка между двумя школьниками, которая была заснята на видео и опубликована в Телеграм-каналах.

В Новосибирске двое молодых людей устроили схватку на улице. Происшествие случилось днем 2 марта. Место драки не указано в сообщении, но по кадрам можно предположить, что она произошла возле торгового комплекса «Искра» в Ленинском районе.

На видео видно, как двое подростков бьют друг друга руками. Затем один из них повалил своего соперника на снег и продолжил избивать его. За этой картиной наблюдали другие школьники.

В полицию никакие заявления или сообщения о произошедшем не поступали.

Напомним, ранее ночное побоище у «Крепости» произошло в Новосибирске. Четверо мужчин схватились в алкомаркете.

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#Общество#Новосибирск#Школьники#Драка#Подростки#Эмилия Губарева
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