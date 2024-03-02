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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Пассажиры разбили машину

Пьяные пассажиры в Новосибирске разгромили автомобиль такси

2 марта 2024, 04:26
Фото: АСТ-54
Пассажиры разбили машину
Пьяная пара в Новосибирске разгромила автомобиль такси после конфликта с водителем, они пнули двери, оторвали зеркало, оставили вмятину и разбили стекло на водительской двери.

В Новосибирске два пьяных жителя совершили акт вандализма, повредив автомобиль такси, сообщается в ВК-группе АСТ-54.

По словам автора поста, произошло все ночью 29 февраля на улице Петухова, 16/4. Такси приехало по заказу пьяных мужчины и женщины. Пассажиры начали пить алкоголь в салоне, тогда водитель попросил их выйти из автомобиля.

Когда пассажиры наконец покинули машину, они стали бить двери, сорвали боковое зеркало заднего вида, повредили дверь и разбили стекло на водительской двери. Водитель вызвал полицию и написал заявление о произошедшем.

Напомним, ранее мы рассказали, как мошенники-иностранцы пойдут под суд за кражу денег с карт пассажиров Толмачево. В процессе поездки они крали банковские карты пассажиров, запоминая PIN-код, когда жертвы оплачивали покупки.

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#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Такси#Эмилия Губарева#Пассажиры
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