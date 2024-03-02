Пьяные пассажиры в Новосибирске разгромили автомобиль такси

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Новосибирске два пьяных жителя совершили акт вандализма, повредив автомобиль такси, сообщается в ВК-группе АСТ-54.
По словам автора поста, произошло все ночью 29 февраля на улице Петухова, 16/4. Такси приехало по заказу пьяных мужчины и женщины. Пассажиры начали пить алкоголь в салоне, тогда водитель попросил их выйти из автомобиля.
Когда пассажиры наконец покинули машину, они стали бить двери, сорвали боковое зеркало заднего вида, повредили дверь и разбили стекло на водительской двери. Водитель вызвал полицию и написал заявление о произошедшем.
Напомним, ранее мы рассказали, как мошенники-иностранцы пойдут под суд за кражу денег с карт пассажиров Толмачево. В процессе поездки они крали банковские карты пассажиров, запоминая PIN-код, когда жертвы оплачивали покупки.