Звал на помощь: в Новосибирске ребенка держали двое суток в запертой квартире

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:50
Все случилось в 1 марта в Советском районе в доме на улице Сиреневая. Ребенок 2015 года рождения звал на помощь. Он был один в запертой квартире.
На место вызвали полицейских и спасателей МАСС для обеспечения доступа в квартиру.
Когда жилище открыли, ребенку потребовалась психологическая помощь. Он был один двое суток. Девятилетнего школьника передали сотрудникам МВД.
Напомним, ранее мы рассказали, как 4-летний мальчик погиб при пожаре, когда его родителей не было дома. Также пострадала его сестра.