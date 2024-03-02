atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

Ребенка заперли

Звал на помощь: в Новосибирске ребенка держали двое суток в запертой квартире

2 марта 2024, 02:30
Фото: 1MI
Ребенка заперли

Ребенка на двое суток заперли одного в новосибирской квартире

Ребенок несколько дней был один в квартире. На просьбы о помощи пришли спасатели МАСС.

Все случилось в 1 марта в Советском районе в доме на улице Сиреневая. Ребенок 2015 года рождения звал на помощь. Он был один в запертой квартире.

На место вызвали полицейских и спасателей МАСС для обеспечения доступа в квартиру.

Когда жилище открыли, ребенку потребовалась психологическая помощь. Он был один двое суток. Девятилетнего школьника передали сотрудникам МВД.

Напомним, ранее мы рассказали, как 4-летний мальчик погиб при пожаре, когда его родителей не было дома. Также пострадала его сестра.

4-летний мальчик погиб во время пожара — родителей не было дома
Узнать подробнее
Читайте также:
10-летний ребенок в Новосибирске стал самым юным из тех, кто свел счет с жизньюВ новосибирском СКР рассказали новые детали убийства матери с дочкой: найден ребенок
#Общество#Новосибирск#Дети#МАСС#Эмилия Губарева#Спасатели МАСС
Подпишитесь
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
Вчера, 02:00
Как работает Новосибирский зоопарк с 1 марта 2024
Вчера, 03:00
Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
29 февраля, 11:34
Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии
29 февраля, 07:11
Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке
Вчера, 02:15
Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?
29 февраля, 11:00