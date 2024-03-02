Собчак раскритиковала «будущего мэра» Новосибирска после скандала с закрытием бара

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Как сказала Ксения Собчак, самопровозглашенный будущий мэр Новосибирска 18-летний Влад Пушкин донес на бар «Элтон» главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной.
«Новосибирск, скажите, вообще, по секрету: а в каких подвалах Академгородка воспитывают таких идейных? Он ведь так стучит уже не на первое заведение, и даже внесен в черные списки всех баров города», — отметила Собчак.
В видеообращении Пушкин предложил закрыть этот бар и отметил, что подобное заведение уже было проверено в Красноярске. В свою очередь, Мизулина ответила, что обратится в МВД для проверки данного бара.
«Между тем, „будущий электорат“ блогера — избиратели — не хотят его видеть „ни мэром, ни вообще“, — сказала журналистка.
После массовой негативной реакции на его обращение, Пушкин покинул информационное пространство. Собчак выразила надежду на то, что он закроет свои социальные сети и официально объявит о своем уходе. Как узнал Atas.info, блогеру сразу начали угрожать. Примечательно, что он сам находится в черном списке многих баров Новосибирска.