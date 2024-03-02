Собчак раскритиковала «будущего мэра» Новосибирска после скандала с закрытием бара

После массовой негативной реакции на его обращение, Пушкин покинул информационное пространство. Собчак выразила надежду на то, что он закроет свои социальные сети и официально объявит о своем уходе. Как узнал Atas.info, блогеру сразу начали угрожать. Примечательно, что он сам находится в черном списке многих баров Новосибирска.