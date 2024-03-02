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Блогер донес на бар

Собчак раскритиковала «будущего мэра» Новосибирска после скандала с закрытием бара

2 марта 2024, 11:38
Фото: соцсети
Блогер донес на бар

Собчак раскритиковала блогера из Новосибирска после скандала с баром

Ксения Собчак негативно высказалась о блогере, который предложил Екатерине Мизулиной проверить бар «Элтон» в Новосибирске. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Как сказала Ксения Собчак, самопровозглашенный будущий мэр Новосибирска 18-летний Влад Пушкин донес на бар «Элтон» главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной.

«Новосибирск, скажите, вообще, по секрету: а в каких подвалах Академгородка воспитывают таких идейных? Он ведь так стучит уже не на первое заведение, и даже внесен в черные списки всех баров города», — отметила Собчак.

В видеообращении Пушкин предложил закрыть этот бар и отметил, что подобное заведение уже было проверено в Красноярске. В свою очередь, Мизулина ответила, что обратится в МВД для проверки данного бара.

«Между тем, „будущий электорат“ блогера — избиратели — не хотят его видеть „ни мэром, ни вообще“, — сказала журналистка.

После массовой негативной реакции на его обращение, Пушкин покинул информационное пространство. Собчак выразила надежду на то, что он закроет свои социальные сети и официально объявит о своем уходе. Как узнал Atas.info, блогеру сразу начали угрожать. Примечательно, что он сам находится в черном списке многих баров Новосибирска.

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#Новосибирск#Скандал#Блогер#Соцсети#Бар#Эмилия Губарева#МВД#Ксения Собчак
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