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Косулю спасли

Застрявшую в заборе косулю спасли в Новосибирской области

2 марта 2024, 06:54
Фото: Евгений Шестернин/ТГ-канал
Косулю спасли
В Новосибирской области спасли застрявшую в заборе косулю и доставили ее на место, где проводятся биотехнические мероприятия, чтобы улучшить ее условия содержания и снять стресс.

В Каргатском районе Новосибирской области произошел случай, когда косуля застряла в заборе. Об этом информировал министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин в своем ТГ-канале.

Оказавшейся в затруднительном положении животное было спасено. Косулю доставили на место проведения биотехнических работ. Там ей предоставили свежее сено и непортящиеся солонцы в качестве антистрессового питания.

Как ранее сообщалось, министр объяснил появление большого количества косуль в этом году ранней миграцией из-за необычных климатических условий.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Спасение#Эмилия Губарева#Косуля
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