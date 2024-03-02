Застрявшую в заборе косулю спасли в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:54
В Каргатском районе Новосибирской области произошел случай, когда косуля застряла в заборе. Об этом информировал министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин в своем ТГ-канале.
Оказавшейся в затруднительном положении животное было спасено. Косулю доставили на место проведения биотехнических работ. Там ей предоставили свежее сено и непортящиеся солонцы в качестве антистрессового питания.
Как ранее сообщалось, министр объяснил появление большого количества косуль в этом году ранней миграцией из-за необычных климатических условий.