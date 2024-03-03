Что нельзя выращивать на подоконнике — рассказала новосибирский агроном

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Перед тем, как вырастить рассаду, следует знать степень ее теплолюбивости. В противном случае подоконник может им навредить. В частности, перцы и баклажаны лучше растить на специальной подставке.
Кроме того, растениям нужно обязательное подсвечивание, поскольку им нужна специальная теплая почва минимум 18-20 градусов. Поэтому, прежде чем начать выращивать рассаду на подоконнике, следует многое взвесить «за» и «против».
«Далеко не все подходит для подоконника. У нас в Сибири они слишком холодные и растения могут погибнуть. Если же вы все же решили использовать подоконник, его надо утеплить», — рассказала «АиФ-Новосибирск» агроном Людмила Шубина.
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