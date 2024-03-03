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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Теплолюбивые культуры не подходят для выращивания на подоконнике

Что нельзя выращивать на подоконнике — рассказала новосибирский агроном

3 марта 2024, 11:07
Фото: 1MI
Теплолюбивые культуры не подходят для выращивания на подоконнике

Новосибирский агроном рассказала, какая рассада не подойдет для подоконника

Многие новосибирцы любят выращивать на подоконниках рассаду. Однако далеко не все растения подходят для переменчивой сибирской погоды.

Перед тем, как вырастить рассаду, следует знать степень ее теплолюбивости. В противном случае подоконник может им навредить. В частности, перцы и баклажаны лучше растить на специальной подставке.

Кроме того, растениям нужно обязательное подсвечивание, поскольку им нужна специальная теплая почва минимум 18-20 градусов. Поэтому, прежде чем начать выращивать рассаду на подоконнике, следует многое взвесить «за» и «против».

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«Далеко не все подходит для подоконника. У нас в Сибири они слишком холодные и растения могут погибнуть. Если же вы все же решили использовать подоконник, его надо утеплить», — рассказала «АиФ-Новосибирск» агроном Людмила Шубина.
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дачники#Растения#Дача#Александр Ляхов#Агроном#Сад и огород#Садоводство
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