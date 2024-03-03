Количество молочных коров в НСО сократилось из-за лейкоза

Молочных коров в России стало меньше, но причиной этому является борьба с раком крови у крупного рогатого скота с 2018 года. Чтобы уменьшить количество больных животных, их отправляют на убой. Одновременно с этим специалисты фиксируют рост числа средних надоев коровьего молока за сутки.