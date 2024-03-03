atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Коровы стали давать больше молока

Количество молочных коров в НСО сократилось из-за лейкоза

3 марта 2024, 09:19
Фото: 1MI
Коровы стали давать больше молока

В НСО из-за борьбы с раком крови сократили количество КРС на 4,1 тысячу голов

В Новосибирской области за 2023 год уменьшилось количество поголовья крупного рогатого скота. На убой отправили 4150 животных. Специалисты связывают сокращение количества коров с планомерной борьбой с лейкозом.

В 2023 году общее число поголовья крупного рогатого скота составляло 114 023 коровы. На февраль нынешнего года численность поголовья — 109 873 коровы. Таким образом, сокращение составило 3,6%.

Молочных коров в России стало меньше, но причиной этому является борьба с раком крови у крупного рогатого скота с 2018 года. Чтобы уменьшить количество больных животных, их отправляют на убой. Одновременно с этим специалисты фиксируют рост числа средних надоев коровьего молока за сутки.

Лучшего дояра выберут на сельской спартакиаде в Новосибирской области
Узнать подробнее

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области заявили, что регион находится на третьем месте в России по численности молочного стада. Одной из ключевых задач для отрасли является увеличение продуктивности за счет улучшения кормовой базы.

«В 2023 году инвестиции в АПК составили 13,5 миллиарда рублей, из них 10 миллиардов — в сельское хозяйство. На стадии реализации находится завод „Толмачевский“ по переработке 14,6 тысяч тонн молока в сутки, животноводческий комплекс „Карасевское“ на 700 голов и „Сибирская Академия Молочных Наук“, — рассказал BFM-Новосибирск министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Напомним, что в Новосибирской области не допустили на прилавки свыше тонны молочной продукции.

Больше тонны молочной продукции не допустили на прилавки в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирским производителям молока вернули 70% расходов на маркировкуЧасть новосибирского молока признали подделкой В Новосибирске «менеджер по молоку» обманул банк на 3 миллиона рублей
#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Молоко#Еда#Продукция#Евгений Лещенко#Александр Ляхов#Копытные животные
Подпишитесь
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
1 марта, 02:00
Как работает Новосибирский зоопарк с 1 марта 2024
1 марта, 03:00
Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
29 февраля, 11:34
Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии
29 февраля, 07:11
Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке
1 марта, 02:15
Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?
29 февраля, 11:00