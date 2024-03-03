Количество молочных коров в НСО сократилось из-за лейкоза

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В 2023 году общее число поголовья крупного рогатого скота составляло 114 023 коровы. На февраль нынешнего года численность поголовья — 109 873 коровы. Таким образом, сокращение составило 3,6%.
Молочных коров в России стало меньше, но причиной этому является борьба с раком крови у крупного рогатого скота с 2018 года. Чтобы уменьшить количество больных животных, их отправляют на убой. Одновременно с этим специалисты фиксируют рост числа средних надоев коровьего молока за сутки.
В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области заявили, что регион находится на третьем месте в России по численности молочного стада. Одной из ключевых задач для отрасли является увеличение продуктивности за счет улучшения кормовой базы.
«В 2023 году инвестиции в АПК составили 13,5 миллиарда рублей, из них 10 миллиардов — в сельское хозяйство. На стадии реализации находится завод „Толмачевский“ по переработке 14,6 тысяч тонн молока в сутки, животноводческий комплекс „Карасевское“ на 700 голов и „Сибирская Академия Молочных Наук“, — рассказал BFM-Новосибирск министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
Напомним, что в Новосибирской области не допустили на прилавки свыше тонны молочной продукции.