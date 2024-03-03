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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Новосибирский школьник набрал 34 балла

Новосибирский школьник взял «золото» на международной олимпиаде в Румынии

3 марта 2024, 12:21
Фото: Минпросвещения РФ
Новосибирский школьник набрал 34 балла

Новосибирский школьник стал победителем математической олимпиады в Румынии

Десятиклассник из СУНЦ НГУ Ратибор Коптилин занял первое место на международной олимпиаде Master of Mathematics. Школьник набрал 34 балла.

Мероприятие проводилось дистанционно в образовательном центре «Сириус». Оно является подготовкой к Международной олимпиаде школьников по математике, которая должна пройти в Великобритании в июле нынешнего года.

Как сообщили в Минпросвещения России, золотые медали получили три школьника из Санкт-Петербурга и Химок. Однако Ратибор стал единственным новосибирцем, набравшем 34 балла.

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Руководителями команды стали Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 из Санкт-Петербурга, и Павел Кожевников, доцент кафедры высшей математики МФТИ.

Напомним, что новосибирские школьники чаще стали выбирать физику и математику для сдачи ЕГЭ.

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#Общество#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Олимпиада#Школьник#Александр Ляхов
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