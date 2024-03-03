Новосибирский школьник взял «золото» на международной олимпиаде в Румынии

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Мероприятие проводилось дистанционно в образовательном центре «Сириус». Оно является подготовкой к Международной олимпиаде школьников по математике, которая должна пройти в Великобритании в июле нынешнего года.
Как сообщили в Минпросвещения России, золотые медали получили три школьника из Санкт-Петербурга и Химок. Однако Ратибор стал единственным новосибирцем, набравшем 34 балла.
Руководителями команды стали Кирилл Сухов, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 из Санкт-Петербурга, и Павел Кожевников, доцент кафедры высшей математики МФТИ.
Напомним, что новосибирские школьники чаще стали выбирать физику и математику для сдачи ЕГЭ.