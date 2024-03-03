Под Новосибирском погиб 29-летний пассажир «Тойоты» — появилось видео трагедии

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Авария произошла на территории Болотнинского района в 15.00 дня. 37 –летний водитель Geely Monjaro ехал в Кемеровскую область и во время движения неудачно выехал на встречную полосу. Навстречу ему двигалась Toyota Carina.
В результате происшествия 29-летний пассажир «Тойоты» получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадал и восьмилетний мальчик, находившийся в детском кресле, а также водитель Geely Monjaro. Пострадавшие были оперативно направлены в больницу.
Стоит отметить, что Новосибирская область находится в антирейтинге по дорожно-транспортным происшествиям. Из-за незадачливых водителей и нерадивых пешеходов в 2023 году была зарегистрирована 171 авария и 246 человек получили травмы. Данные показатели на 50% больше итогов 2022 года. Насколько «урожайным» выдастся 2024 год, покажет время.
Напомним, что в Новосибирске маршрутка умудрилась столкнуться с «Газелью», из-за чего пострадали пять человек.