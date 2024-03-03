Под Новосибирском погиб 29-летний пассажир «Тойоты» — появилось видео трагедии

Стоит отметить, что Новосибирская область находится в антирейтинге по дорожно-транспортным происшествиям. Из-за незадачливых водителей и нерадивых пешеходов в 2023 году была зарегистрирована 171 авария и 246 человек получили травмы. Данные показатели на 50% больше итогов 2022 года. Насколько «урожайным» выдастся 2024 год, покажет время.