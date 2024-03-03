atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

ГИБДД предоставила видео трагедии

Под Новосибирском погиб 29-летний пассажир «Тойоты» — появилось видео трагедии

3 марта 2024, 06:40. Обновлено в 06:43
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
ГИБДД предоставила видео трагедии

ГИБДД предоставила видео смертельного ДТП под Новосибирском

2 марта на трассе Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. При выезде на встречную полосу столкнулись Toyota Carina и Geely Monjaro. Новосибирская Госавтоинспекция предоставила видео трагедии.

Авария произошла на территории Болотнинского района в 15.00 дня. 37 –летний водитель Geely Monjaro ехал в Кемеровскую область и во время движения неудачно выехал на встречную полосу. Навстречу ему двигалась Toyota Carina.

В результате происшествия 29-летний пассажир «Тойоты» получил травмы, несовместимые с жизнью. Пострадал и восьмилетний мальчик, находившийся в детском кресле, а также водитель Geely Monjaro. Пострадавшие были оперативно направлены в больницу.

ГИБДД предоставила видео трагедии
Видео: Эмилия Губарева / atas.info

Стоит отметить, что Новосибирская область находится в антирейтинге по дорожно-транспортным происшествиям. Из-за незадачливых водителей и нерадивых пешеходов в 2023 году была зарегистрирована 171 авария и 246 человек получили травмы. Данные показатели на 50% больше итогов 2022 года. Насколько «урожайным» выдастся 2024 год, покажет время.

Напомним, что в Новосибирске маршрутка умудрилась столкнуться с «Газелью», из-за чего пострадали пять человек.

Маршрутка «догнала» грузовик на светофоре — пять пассажиров в больнице
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирца судят за гибель студента в ДТПМемориал погибшему в ДТП продюсеру Бугаеву установят на новосибирском театре Новосибирец едва не умер возле Северного кладбища — что произошло
#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Гибдд#Гибель#Травмы#Александр Ляхов#Смертельное ДТП
Подпишитесь
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
1 марта, 02:00
Как работает Новосибирский зоопарк с 1 марта 2024
1 марта, 03:00
Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
29 февраля, 11:34
Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии
29 февраля, 07:11
Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке
1 марта, 02:15
Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?
29 февраля, 11:00