У новосибирцев изъяли свыше 150 единиц «огнестрела»

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Мероприятие проводилось совместно с управлением ФСБ по Новосибирской области и представителями Росгвардии. Правоохранители выявили 37 фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов. У любителей пострелять без лицензии изъяли 149 стрелкового и охотничьего оружия, свыше тысячи патронов и более 3,5 килограмма пороха.
Одним из нарушителей оказался 53-летний новосибирец, разместивший дома внушительный арсенал.
«Во время проведения обыска по месту жительства мужчины было обнаружено и изъято более 1000 боеприпасов, 800 заготовок для изготовления боеприпасов, один револьвер и три пистолета кустарного изготовления, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов, различные запчасти для боевого оружия, компьютер, заготовки стволов с нарезами и один нарезной карабин», –сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Еще одним отчаянным стрелком оказался житель Венгеровского района. У него нашли незарегистрированное ружье «ТОЗ-16».
В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по факту незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов.
Напомним, что в Новосибирске провели операцию «Нетрезвый водитель».