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У новосибирцев изъяли 150 единиц огнестрельного оружия

У новосибирцев изъяли свыше 150 единиц «огнестрела»

3 марта 2024, 08:31
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
У новосибирцев изъяли 150 единиц огнестрельного оружия

В Новосибирске за десять дней силовики изъяли 150 единиц огнестрельного оружия

В Новосибирской области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». В его ходе полицейские изъяли у граждан свыше ста единиц огнестрельного оружия, патроны и порох к нему.

Мероприятие проводилось совместно с управлением ФСБ по Новосибирской области и представителями Росгвардии. Правоохранители выявили 37 фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов. У любителей пострелять без лицензии изъяли 149 стрелкового и охотничьего оружия, свыше тысячи патронов и более 3,5 килограмма пороха.

Одним из нарушителей оказался 53-летний новосибирец, разместивший дома внушительный арсенал.

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«Во время проведения обыска по месту жительства мужчины было обнаружено и изъято более 1000 боеприпасов, 800 заготовок для изготовления боеприпасов, один револьвер и три пистолета кустарного изготовления, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов, различные запчасти для боевого оружия, компьютер, заготовки стволов с нарезами и один нарезной карабин», –сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Еще одним отчаянным стрелком оказался житель Венгеровского района. У него нашли незарегистрированное ружье «ТОЗ-16».

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В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по факту незаконного приобретения и хранения оружия и боеприпасов.

Напомним, что в Новосибирске провели операцию «Нетрезвый водитель».

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