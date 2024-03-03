У новосибирцев изъяли свыше 150 единиц «огнестрела»

Мероприятие проводилось совместно с управлением ФСБ по Новосибирской области и представителями Росгвардии. Правоохранители выявили 37 фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов. У любителей пострелять без лицензии изъяли 149 стрелкового и охотничьего оружия, свыше тысячи патронов и более 3,5 килограмма пороха.