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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Ленинском районе произошло массовое ДТП

В Новосибирске ДТП с автобусом спровоцировало огромную пробку

3 марта 2024, 12:03
Фото: ВК / АСТ-54
В Ленинском районе произошло массовое ДТП

В Новосибирске произошло массовое ДТП с автобусом и тремя автомобилями

В Новосибирске вечером 3 марта произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали пассажирский автобус и три легковых автомобиля.

ДТП произошло на пересечении Титова и Пермской. Сообщается, что наибольший ущерб получила «Волга». Серьезно пострадал и водитель машины.

«Больше всех пострадал водитель „Волги“. Данных о состоянии мужчины нет», — сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы утверждают, что пожилого мужчину буквально зажало между сиденьями. Новосибирца вместе с пассажиркой якобы пришлось вытаскивать через лобовое стекло. Направили ли его в больницу и о характере травм не сообщается.

Пострадали и пассажиры автобуса. «Ушиб ноги, ключицы и локтевого сустава. Грязный как не пойми кто», — заявляет новосибирец под ником Александр Михайлович.

Сейчас в районе Титова и Пермской наблюдается серьезная пробка. Водителям советуют объезжать участок стороной.

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#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Соцсети#Александр Ляхов
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