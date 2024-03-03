В Новосибирске ДТП с автобусом спровоцировало огромную пробку

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
ДТП произошло на пересечении Титова и Пермской. Сообщается, что наибольший ущерб получила «Волга». Серьезно пострадал и водитель машины.
«Больше всех пострадал водитель „Волги“. Данных о состоянии мужчины нет», — сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Очевидцы утверждают, что пожилого мужчину буквально зажало между сиденьями. Новосибирца вместе с пассажиркой якобы пришлось вытаскивать через лобовое стекло. Направили ли его в больницу и о характере травм не сообщается.
Пострадали и пассажиры автобуса. «Ушиб ноги, ключицы и локтевого сустава. Грязный как не пойми кто», — заявляет новосибирец под ником Александр Михайлович.
Сейчас в районе Титова и Пермской наблюдается серьезная пробка. Водителям советуют объезжать участок стороной.