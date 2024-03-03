В Новосибирске из-за «Сибирских Снайперов» установлен новый рекорд посещаемости МХЛ

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
2 марта на льду ЛДС «Сибирь-Арена» «Сибирские Снайперы» сыграли против «Кузнецких Медведей». В итоге гости выиграли матч со счетом 5:3. Увлекательную игру наблюдали 9 109 болельщиков.
Домашние матчи «Сибирских Снайперов» собирают все больше поклонников хоккея. Как сообщили в пресс-службе Молодежной хоккейной лиги, 23 февраля на игру пришли 7 414 фанатов, на вторую — 8 028 зрителей. При этом вместимость «Сибирь-Арены» составляет 10 634 человека.
Недавно хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт со спортивным директором Сергеем Климовичем. Причиной стала потеря четырех очков из-за «легионера» Федора Гордеева и неудовлетворительная игра, приведшая к последнему месту в Восточной конференции. Кресло шатается и за гендиректором клуба Кириллом Фастовским.
Напомним, что в апреле на льду «Сибирь-Арены» планируется провести международные соревнования по хоккею.