atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Новосибирске установлен новый рекорд посещаемости КХЛ

В Новосибирске из-за «Сибирских Снайперов» установлен новый рекорд посещаемости МХЛ

3 марта 2024, 10:05
Фото: 1MI
В Новосибирске установлен новый рекорд посещаемости КХЛ

В Новосибирске три матча «Сибирских Снайперов» обновили рекорд посещаемости МХЛ

В Новосибирске обновлен рекорд посещаемости матчей Молодежной хоккейной лиги. Субботнюю игру посетили свыше 9 тысяч болельщиков.

2 марта на льду ЛДС «Сибирь-Арена» «Сибирские Снайперы» сыграли против «Кузнецких Медведей». В итоге гости выиграли матч со счетом 5:3. Увлекательную игру наблюдали 9 109 болельщиков.

Домашние матчи «Сибирских Снайперов» собирают все больше поклонников хоккея. Как сообщили в пресс-службе Молодежной хоккейной лиги, 23 февраля на игру пришли 7 414 фанатов, на вторую — 8 028 зрителей. При этом вместимость «Сибирь-Арены» составляет 10 634 человека.

ХК «Сибирь» уволил директора Климовича из-за неудач в КХЛ
Узнать подробнее

Недавно хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт со спортивным директором Сергеем Климовичем. Причиной стала потеря четырех очков из-за «легионера» Федора Гордеева и неудовлетворительная игра, приведшая к последнему месту в Восточной конференции. Кресло шатается и за гендиректором клуба Кириллом Фастовским.

Напомним, что в апреле на льду «Сибирь-Арены» планируется провести международные соревнования по хоккею.

В Новосибирске в апреле проведут международный турнир по хоккею
Узнать подробнее
Читайте также:
ХК «Сибирь» проиграл последний матч «Барысу» и занял 10-е место в сезоне Федор Гордеев остается в ХК «Сибирь» — контракт подписали на два сезонаНовосибирец сделал предложение возлюбленной на игре ХК «Сибирь»
#Спорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Хоккей#Соревнования#Рекорд#Александр Ляхов
Подпишитесь
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
1 марта, 02:00
Как работает Новосибирский зоопарк с 1 марта 2024
1 марта, 03:00
Студия Артемия Лебедева разработала навигацию для аэропорта Толмачево
29 февраля, 11:34
Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии
29 февраля, 07:11
Музыка КиШа и гастроли стендаперов: афиша мероприятий на март в Новосибисрке
1 марта, 02:15
Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности. Сколько простят Новосибирску?
29 февраля, 11:00