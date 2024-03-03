В Новосибирске из-за «Сибирских Снайперов» установлен новый рекорд посещаемости МХЛ

Домашние матчи «Сибирских Снайперов» собирают все больше поклонников хоккея. Как сообщили в пресс-службе Молодежной хоккейной лиги, 23 февраля на игру пришли 7 414 фанатов, на вторую — 8 028 зрителей. При этом вместимость «Сибирь-Арены» составляет 10 634 человека.