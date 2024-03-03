В Новосибирске могут приватизировать МУП «САХ» и аптечную сеть

В частные руки может перейти МУП «САХ». Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов недавно выиграл тендеры на два мусорных полигона и получил концессию на строительство третьего. Повлияет ли смена формы собственности на экологическую политику в Новосибирской области, неизвестно.