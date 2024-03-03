В Новосибирске могут приватизировать МУП «САХ» и аптечную сеть

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Смену формы собственности предприятий намерены обсудить 27 марта на сессии горсовета. Согласно прогнозному плану приватизации на 2024 год, они могут стать акционерными обществами. При этом неизвестно, последует ли за этим продажа соответствующей доли компаний.
В частные руки может перейти МУП «САХ». Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов недавно выиграл тендеры на два мусорных полигона и получил концессию на строительство третьего. Повлияет ли смена формы собственности на экологическую политику в Новосибирской области, неизвестно.
Кроме того, в планах приватизация «Новосибирской аптечной сети», «Новосибгортранса», МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №5» и МУП «Сибирское гостеприимство».
Напомним, что с 1 марта начался прием документов для участия в конкурсе на должность мэра Новосибирска.