В Новосибирске отменили концерт Instasamka — фанатам назвали причину

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Сама певица уже заявила, что отмена выступления никак не связана с содержанием песен или претензиями общественности. Дарья Зотеева (настоящее имя Instasamka) совершенно не удовлетворена форматом концертов и желает дать поклонникам полноценное шоу.
«Я хочу дать вам нечто большее, чем раньше. Готовится новое шоу, но покажем мы его не раньше 2025 года», — написала Instasamka в Telegram-канале.
По этой же причине отменены концерты в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске.
До этого в Новосибирске отменили концерт певицы Zivert. Мероприятие должно было состояться 24 февраля, поэтому решение артистки стало для организаторов полной неожиданностью.
Напомним, что в Новосибирске пройдут показы последнего концерта Егора Летова.