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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Новосибирске отменили концерт Инстасамки

В Новосибирске отменили концерт Instasamka — фанатам назвали причину

3 марта 2024, 11:36
Фото: Соцсети певицы
В Новосибирске отменили концерт Инстасамки

В Новосибирске не состоится концерт Инстасамки

В Новосибирске отменили концерт Инстасамки. Мероприятие должно было состояться 31 марта в клубе Blablabar.

Сама певица уже заявила, что отмена выступления никак не связана с содержанием песен или претензиями общественности. Дарья Зотеева (настоящее имя Instasamka) совершенно не удовлетворена форматом концертов и желает дать поклонникам полноценное шоу.

«Я хочу дать вам нечто большее, чем раньше. Готовится новое шоу, но покажем мы его не раньше 2025 года», — написала Instasamka в Telegram-канале.

По этой же причине отменены концерты в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске.

Zivert отменила все концерты — ближайший был намечен на 24 февраля в Новосибирске
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До этого в Новосибирске отменили концерт певицы Zivert. Мероприятие должно было состояться 24 февраля, поэтому решение артистки стало для организаторов полной неожиданностью.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Артист#Отмена концерта#Александр Ляхов
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