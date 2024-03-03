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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Заельцовском районном суде Новосибирска прошло второе судебное заседание по делу лжегазовщиков Евгения Кавуна и Ирины Урбах

В Новосибирске состоялось второе заседание суда по делу лжегазовщиков с Линейной

3 марта 2024, 10:34
Фото: Управление судебного департамента по НСО
В Заельцовском районном суде Новосибирска прошло второе судебное заседание по делу лжегазовщиков Евгения Кавуна и Ирины Урбах

В Новосибирске прошло второе заседание по делу обвиняемых во взрыве на Линейной

В Заельцовском районном суде Новосибирска прошло второе судебное заседание по делу лжегазовщиков Евгения Кавуна и Ирины Урбах. Мужчину и женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и уничтожении чужого имущества в крупном размере.

В ходе заседания были опрошены пострадавшие жители дома по Линейной, 39, исследованы показания и рассмотрены исковые заявления от пяти человек. Обвиняемые никак не прокомментировали вменяемые им иски.

«Для вызова в суд других потерпевших, а также тех, кто не явился, заседание отложено до 11 часов 30 минут 14 марта», — сообщили в пресс-службе суда.
Обвиняемые во взрыве дома на Линейной не признали свою вину
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На данный момент мужчина и женщина не признали свою вину в содеянном. Так, Евгений Кавун заявил на первом заседании 20 февраля, что «нужен виновный, но мне не хочется отвечать за чужие ошибки». Всего по делу о взрыве на Линейной назначено почти 20 заседаний, которые будут идти до 1 августа.

Сторона обвинения требует взыскать со лжегазовщиков почти 335 миллионов рублей в качестве компенсации за расселение жильцов рухнувшего дома. Сами обвиняемые брали с новосибирцев по 1700 рублей с квартиры.

Взрыв дома на Линейной произошел 9 февраля 2023 года. Пятнадцать человек погибли, одиннадцать получили травмы.

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