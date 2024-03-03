В Новосибирске состоялось второе заседание суда по делу лжегазовщиков с Линейной

На данный момент мужчина и женщина не признали свою вину в содеянном. Так, Евгений Кавун заявил на первом заседании 20 февраля, что «нужен виновный, но мне не хочется отвечать за чужие ошибки». Всего по делу о взрыве на Линейной назначено почти 20 заседаний, которые будут идти до 1 августа.