В Новосибирске состоялось второе заседание суда по делу лжегазовщиков с Линейной

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В ходе заседания были опрошены пострадавшие жители дома по Линейной, 39, исследованы показания и рассмотрены исковые заявления от пяти человек. Обвиняемые никак не прокомментировали вменяемые им иски.
«Для вызова в суд других потерпевших, а также тех, кто не явился, заседание отложено до 11 часов 30 минут 14 марта», — сообщили в пресс-службе суда.
На данный момент мужчина и женщина не признали свою вину в содеянном. Так, Евгений Кавун заявил на первом заседании 20 февраля, что «нужен виновный, но мне не хочется отвечать за чужие ошибки». Всего по делу о взрыве на Линейной назначено почти 20 заседаний, которые будут идти до 1 августа.
Сторона обвинения требует взыскать со лжегазовщиков почти 335 миллионов рублей в качестве компенсации за расселение жильцов рухнувшего дома. Сами обвиняемые брали с новосибирцев по 1700 рублей с квартиры.
Взрыв дома на Линейной произошел 9 февраля 2023 года. Пятнадцать человек погибли, одиннадцать получили травмы.