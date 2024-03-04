Автомобилисты встряли в адские пробки: они достигают 8 баллов

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Утром 4 марта автомобилисты столкнулись с огромной пробкой на дамбе ГЭС. Согласно данным 2ГИС, протяженность затора составляет около 4 километров. Водителям невозможно перебраться с одного берега на другой, движение затруднено в обе стороны. Пробки в городе достигли 8 баллов. Читатели Atas.info жалуются, что не могут проехать по дамбе и опаздывают на работу из-за поломки автобуса в самом узком месте переправы.
Также длинная пробка образовалась на Большевистской улице и Бердском шоссе. На данный момент она тянется от здания дома на Бердском шоссе, 9 до здания на Большевистской улице, 137.
По картам видно, что на этом участке произошло ДТП. Также сложно проехать на развязке Октябрьского моста. Заторы образовались на проезде Энергетиков, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе и других участках.
Напомним, что вчерашнее ДТП с автобусом также спровоцировало огромную пробку на дорогах. В аварии пострадал пенсионер.