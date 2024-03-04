Автомобилисты встряли в адские пробки: они достигают 8 баллов

Утром 4 марта автомобилисты столкнулись с огромной пробкой на дамбе ГЭС. Согласно данным 2ГИС, протяженность затора составляет около 4 километров. Водителям невозможно перебраться с одного берега на другой, движение затруднено в обе стороны. Пробки в городе достигли 8 баллов. Читатели Atas.info жалуются, что не могут проехать по дамбе и опаздывают на работу из-за поломки автобуса в самом узком месте переправы.