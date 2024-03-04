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Пробки есть в разных районах

Автомобилисты встряли в адские пробки: они достигают 8 баллов

4 марта 2024, 02:53
Фото: atas.info
Пробки есть в разных районах

Автомобилисты встряли в огромную пробку на дамбе ГЭС в Новосибирске

Водители встали в огромную пробку на дамбе ГЭС в Новосибирске. Автобус заблокировал полосу движения в сторону левого берега, а из-за этого транспорт приходится объезжать по встречной полосе, что создало пробку и на правый берег.

Утром 4 марта автомобилисты столкнулись с огромной пробкой на дамбе ГЭС. Согласно данным 2ГИС, протяженность затора составляет около 4 километров. Водителям невозможно перебраться с одного берега на другой, движение затруднено в обе стороны. Пробки в городе достигли 8 баллов. Читатели Atas.info жалуются, что не могут проехать по дамбе и опаздывают на работу из-за поломки автобуса в самом узком месте переправы.

Также длинная пробка образовалась на Большевистской улице и Бердском шоссе. На данный момент она тянется от здания дома на Бердском шоссе, 9 до здания на Большевистской улице, 137.

По картам видно, что на этом участке произошло ДТП. Также сложно проехать на развязке Октябрьского моста. Заторы образовались на проезде Энергетиков, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе и других участках.

Напомним, что вчерашнее ДТП с автобусом также спровоцировало огромную пробку на дорогах. В аварии пострадал пенсионер.

В Новосибирске ДТП с автобусом спровоцировало огромную пробку
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#Транспорт#Новосибирск#Авария#Автобус#Пробка#Эмилия Губарева#Бердское шоссе#Большевистская улица
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