«Через Олю поднялся»: Мария Погребняк поссорилась с новосибирцем Давой из-за Бузовой

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Участниками реалити-шоу, в том числе, стали блогер Мария Погребняк и рэпер из Новосибирска Давид Манукян (Дава). Поскольку одним из ведущих реалити-шоу является Ольга Бузова, Погребняк припомнила Даве их отношения и заявила, что он якобы стал медийной личностью «через Олю».
«Как ты сейчас себя чувствуешь при мысли, что Оля — ведущая шоу? Комфортно тебе, что Оля растет с каждым годом, а ты только участник? Ты же стал медиазвездой. Через Олю? Потому и с Филиппом Киркоровым общаешься?», — заявила Мария Погребняк.
Давид Манукян пытался вести себя как джентльмен. При этом он уколол блогера, заявив, что не комментировал ее развод с мужем — футболистом Павлом Погребняком. Но девушка не успокоилась и начала утверждать про манипуляции в отношениях с Ольгой Бузовой.
Несмотря на столь бурное начало, Мария Погребняк и Дава вряд ли смогут часто пересекаться. За «китайский приз» блогер и певец поборется вместе с двоюродным братом Арманом Давтяном.
Напомним, что уроженец Новосибирска Митя Фомин проиграл финал шоу «Выжить в Самарканде».