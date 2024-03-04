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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Новосибирец Дава едва не поссорился с Марией Погребняк

«Через Олю поднялся»: Мария Погребняк поссорилась с новосибирцем Давой из-за Бузовой

4 марта 2024, 09:43
Фото: Соцсети Давида Манукян
Новосибирец Дава едва не поссорился с Марией Погребняк

Новосибирец Давид Манукян едва не поссорился с Марией Погребняк из-за Бузовой

В Китае начались сьемки реалити-шоу «Сокровища императора». Участникам предстоит провести в Поднебесной несколько дней с самыми близкими людьми и пройти непростые испытания. С самого начала не обошлось без скандалов.

Участниками реалити-шоу, в том числе, стали блогер Мария Погребняк и рэпер из Новосибирска Давид Манукян (Дава). Поскольку одним из ведущих реалити-шоу является Ольга Бузова, Погребняк припомнила Даве их отношения и заявила, что он якобы стал медийной личностью «через Олю».

«Как ты сейчас себя чувствуешь при мысли, что Оля — ведущая шоу? Комфортно тебе, что Оля растет с каждым годом, а ты только участник? Ты же стал медиазвездой. Через Олю? Потому и с Филиппом Киркоровым общаешься?», — заявила Мария Погребняк.
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Давид Манукян пытался вести себя как джентльмен. При этом он уколол блогера, заявив, что не комментировал ее развод с мужем — футболистом Павлом Погребняком. Но девушка не успокоилась и начала утверждать про манипуляции в отношениях с Ольгой Бузовой.

Несмотря на столь бурное начало, Мария Погребняк и Дава вряд ли смогут часто пересекаться. За «китайский приз» блогер и певец поборется вместе с двоюродным братом Арманом Давтяном.

Напомним, что уроженец Новосибирска Митя Фомин проиграл финал шоу «Выжить в Самарканде».

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#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Телевидение#Александр Ляхов#Реалити-шоу#Давид Манукян
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