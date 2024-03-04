«Через Олю поднялся»: Мария Погребняк поссорилась с новосибирцем Давой из-за Бузовой

Давид Манукян пытался вести себя как джентльмен. При этом он уколол блогера, заявив, что не комментировал ее развод с мужем — футболистом Павлом Погребняком. Но девушка не успокоилась и начала утверждать про манипуляции в отношениях с Ольгой Бузовой.