Дачную улицу отремонтируют в Заельцовском районе

В Заельцовском районе Новосибирска отремонтируют Дачную улицу (участок от улицы Дуси Ковальчук до Галущака). Это следует из информации, размещенной на сайте Госзакупки. На первом этапе выберут подрядчика, который проведет инженерные изыскания, разработает проект планировки и межевания. Заказчиком выступает Управление дорожного строительства Новосибирска.