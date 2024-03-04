Дачную улицу отремонтируют в Заельцовском районе

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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В Заельцовском районе Новосибирска отремонтируют Дачную улицу (участок от улицы Дуси Ковальчук до Галущака). Это следует из информации, размещенной на сайте Госзакупки. На первом этапе выберут подрядчика, который проведет инженерные изыскания, разработает проект планировки и межевания. Заказчиком выступает Управление дорожного строительства Новосибирска.
Заявки принимают до 18 марта 2024 года. Документация должна быть готова до 15 ноября 2024 года. Начальная цена контракта — 8 558 909 рублей.
В 2024 году «Новосибирскавтодор» отремонтирует дорогу на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска. Цена контракта — 198,7 млн рублей. Это будет «дорога с усовершенствованным типом покрытия».
Всего в Новосибирске в 2024 году выделили деньги на ремонт 12 дорог: Героев Революции, Выборная, Автогенная, Гоголя, Авиастроителей, Урицкого, Дачная, 25 лет Октября, Учительская, Тюленина, Воинская, Балтийская.