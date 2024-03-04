До 12 марта перекрыли улицу в Железнодорожном районе

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
До 12 марта в Железнодорожном районе Новосибирска перекрыли движение по улице Салтыкова-Щедрина. Об этом 4 марта сообщает пресс-центр мэрии.
«По 11 марта закрывается проезжая часть ул. Салтыкова-Щедрина в районе здания № 1/1 на проспекте Димитрова», — сказано в сообщении.
Уточняется, что это в указанный период ООО «НТСК» будет ремонтировать теплотрассу.
Водителей просят быть внимательными, обращать внимание на временные знаки.
Утром 4 марта водители встали в огромную пробку на дамбе ГЭС. Автобус заблокировал полосу движения, из-за чего образовался затор в обе стороны.