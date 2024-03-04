Эксперты: Виновником аварии с участием военной техники в Сочи мог быть водитель

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Авария произошла 29 февраля утром в Сочи. Водитель комплекса «Панцирь-С1» не справился с управлением, в результате чего военная машина перевернулась. Информации о состоянии водителя нет, однако тревожных сообщений по этому поводу не поступало. Фотографии инцидента были опубликованы в соцсети в группе «Все, приехали!». На снимках видно, что техника не получила серьезных повреждений, передает inkazan.ru.
Отечественные и иностранные СМИ активно обсуждают произошедшее, причем в зарубежных изданиях эта новость преподносится в язвительной форме. Комментируя причины инцидента, военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко отметил, что центр тяжести техники находится высоко. Это делает машину неудобной для движения по узким улицам города.
Эксперты издания Avia.pro также высказались по поводу случившегося. По их мнению, причиной инцидента могло стать неправильное управление военной техникой. Журналисты подчеркнули, что некоторые водители игнорируют повороты, проезжая их на большой скорости. Для предотвращения подобных случаев в будущем необходимо обучать водителей, управляющих военной техникой.
Напомним, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» начал разрабатываться еще во времена Советского Союза. Работу курировало АО «Конструкторское бюро приборостроения». Проект был завершен в 1994 году. Эта техника предназначена для противовоздушной обороны военных и гражданских объектов от ракет, самолетов и высокоточного оружия. Современные модели комплекса «Панцирь-С1» оснащены шасси КаМАЗа.