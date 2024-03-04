Эксперты: Виновником аварии с участием военной техники в Сочи мог быть водитель

Авария произошла 29 февраля утром в Сочи. Водитель комплекса «Панцирь-С1» не справился с управлением, в результате чего военная машина перевернулась. Информации о состоянии водителя нет, однако тревожных сообщений по этому поводу не поступало. Фотографии инцидента были опубликованы в соцсети в группе «Все, приехали!». На снимках видно, что техника не получила серьезных повреждений, передает inkazan.ru.