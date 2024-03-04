Какие привычки помогут ребенку в будущем: рекомендации психолога

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Но помимо этих бытовых навыков существуют также привычки, которые способствуют личностному и физическому развитию. Об этом в эксклюзивном интервью RuNews24.ru рассказала психолог Анастасия Еронина.
Одним из необходимых компонентов развития ребенка являются занятия творчеством. Они помогают формированию взгляда на мир, развитию абстрактного мышления, эстетического восприятия и воображения. Творчество представляет собой один из способов самовыражения ребенка, который помогает ему лучше познать себя, разобраться в своих чувствах и выразить свои эмоции. Важно предложить ребенку разные виды искусства и понять, что конкретно ему ближе.
«В подростковом возрасте дети особенно нуждаются в самовыражении, поэтому родители уже не должны делать дополнительных усилий. Все, что они успели вложить в своего ребенка, принесет свои плоды», — уверена психолог Анастасия Еронина.
Еще одна важная привычка для ребенка — это любовь к спорту. Она формируется постепенно, когда родители рассказывают о важности зарядки по утрам, отводят на тренировки несколько раз в неделю и выбирают активные прогулки по парку или за город в выходные дни, вместо бездействия на диване.
«Дети, которые привыкли к обязательным тренировкам в своей жизни, будут продолжать заниматься спортом и взрослой жизни. Дети, у которых образ жизни менее активный, с меньшей вероятностью будут делать зарядку каждый день», — сказала специалист.
Еще одна важная привычка — чтение. Все родители хотят, чтобы их дети читали без необходимости заставлять их к этому. Чтение развивает фантазию, внимание и пополняет словарный запас. Ребенок берет пример с родителей, поэтому, если в семье сформировалась культура чтения, у родителей есть своя библиотека, ребенок самостоятельно выбирает книги для чтения, родители читают ему вслух, то он, скорее всего, будет проявлять интерес и самостоятельно знакомиться с творчеством разных авторов. Также большую роль в формировании этой привычки играют гаджеты. Для ребенка телефон всегда будет интереснее, чем книга. Чтобы прочитать книгу, нужно приложить усилия, гораздо большие, чем просто включить телефон и начать потребление контента.
«Иногда родители попадают в ловушку, используя свои телефоны не только для игр и просмотра забавных видео про животных, но и для чтения статей или книг в электронном формате. Когда ребенок видит родителя с телефоном в руках, он не задумывается о том, что именно интересного читает родитель. Скорее всего, он думает: „Маме можно, значит, и мне можно“. Поэтому, если вы хотите привить своему ребенку любовь к чтению, возьмите сами в руки книгу», — заключила психолог Еронина.