atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:17

Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Какие привычки помогут ребенку в будущем: рекомендации психолога

4 марта 2024, 17:17
Привычки, которые у ребенка формируются в детстве, оказывают влияние на его будущий образ жизни. Так, родители учат своих детей заботиться о здоровье, чистить зубы, правильно питаться и хорошо спать.

Но помимо этих бытовых навыков существуют также привычки, которые способствуют личностному и физическому развитию. Об этом в эксклюзивном интервью RuNews24.ru рассказала психолог Анастасия Еронина.

Одним из необходимых компонентов развития ребенка являются занятия творчеством. Они помогают формированию взгляда на мир, развитию абстрактного мышления, эстетического восприятия и воображения. Творчество представляет собой один из способов самовыражения ребенка, который помогает ему лучше познать себя, разобраться в своих чувствах и выразить свои эмоции. Важно предложить ребенку разные виды искусства и понять, что конкретно ему ближе.

«В подростковом возрасте дети особенно нуждаются в самовыражении, поэтому родители уже не должны делать дополнительных усилий. Все, что они успели вложить в своего ребенка, принесет свои плоды», — уверена психолог Анастасия Еронина.

Еще одна важная привычка для ребенка — это любовь к спорту. Она формируется постепенно, когда родители рассказывают о важности зарядки по утрам, отводят на тренировки несколько раз в неделю и выбирают активные прогулки по парку или за город в выходные дни, вместо бездействия на диване.

«Дети, которые привыкли к обязательным тренировкам в своей жизни, будут продолжать заниматься спортом и взрослой жизни. Дети, у которых образ жизни менее активный, с меньшей вероятностью будут делать зарядку каждый день», — сказала специалист.

Еще одна важная привычка — чтение. Все родители хотят, чтобы их дети читали без необходимости заставлять их к этому. Чтение развивает фантазию, внимание и пополняет словарный запас. Ребенок берет пример с родителей, поэтому, если в семье сформировалась культура чтения, у родителей есть своя библиотека, ребенок самостоятельно выбирает книги для чтения, родители читают ему вслух, то он, скорее всего, будет проявлять интерес и самостоятельно знакомиться с творчеством разных авторов. Также большую роль в формировании этой привычки играют гаджеты. Для ребенка телефон всегда будет интереснее, чем книга. Чтобы прочитать книгу, нужно приложить усилия, гораздо большие, чем просто включить телефон и начать потребление контента.

«Иногда родители попадают в ловушку, используя свои телефоны не только для игр и просмотра забавных видео про животных, но и для чтения статей или книг в электронном формате. Когда ребенок видит родителя с телефоном в руках, он не задумывается о том, что именно интересного читает родитель. Скорее всего, он думает: „Маме можно, значит, и мне можно“. Поэтому, если вы хотите привить своему ребенку любовь к чтению, возьмите сами в руки книгу», — заключила психолог Еронина.

Подпишитесь
В Новосибирске отменили концерт Instasamka — фанатам назвали причину
Вчера, 11:36
Две девочки разбились при катании на тюбинге — прокуратура начала проверку
Сегодня, 03:30
Что нельзя выращивать на подоконнике — рассказала новосибирский агроном
Вчера, 11:07
Назван самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов
Сегодня, 03:12
Стала известна судьба голодного ребенка из запертой квартиры в Новосибирске
Сегодня, 01:43
Эксперты: Виновником аварии с участием военной техники в Сочи мог быть водитель
Сегодня, 12:20