Какие привычки помогут ребенку в будущем: рекомендации психолога

Еще одна важная привычка — чтение. Все родители хотят, чтобы их дети читали без необходимости заставлять их к этому. Чтение развивает фантазию, внимание и пополняет словарный запас. Ребенок берет пример с родителей, поэтому, если в семье сформировалась культура чтения, у родителей есть своя библиотека, ребенок самостоятельно выбирает книги для чтения, родители читают ему вслух, то он, скорее всего, будет проявлять интерес и самостоятельно знакомиться с творчеством разных авторов. Также большую роль в формировании этой привычки играют гаджеты. Для ребенка телефон всегда будет интереснее, чем книга. Чтобы прочитать книгу, нужно приложить усилия, гораздо большие, чем просто включить телефон и начать потребление контента.