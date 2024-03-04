«Лада» на скорости сбила водителя, который менял колесо на мосту

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Вечером 3 марта на Октябрьском мосту в Новосибирске 45-летний мужчина за рулем «Лады» на большой скорости врезался в автомобиль KIA Sportage, у которого 40-летний мужчина менял колесо. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.
Водитель KIA Sportage получил открытые переломы обеих ног. На месте происшествия пострадавшему на ноги наложили жгуты, его госпитализировали.
Водителя «Лады» зажало в машине, он получил перелом лодыжки и увезли в больницу.