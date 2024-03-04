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«Лада» сбила меняющего колесо водителя на Октябрьском мосту в Новосибирске

«Лада» на скорости сбила водителя, который менял колесо на мосту

4 марта 2024, 08:13
Фото: 1MI, МАСС

«Лада» сбила меняющего колесо водителя на Октябрьском мосту в Новосибирске

Мужчина получил открытые переломы обеих ног. Предполагаемый виновник ДТП также пострадал, но куда меньше. У него перелом лодыжки.

Вечером 3 марта на Октябрьском мосту в Новосибирске 45-летний мужчина за рулем «Лады» на большой скорости врезался в автомобиль KIA Sportage, у которого 40-летний мужчина менял колесо. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Водитель KIA Sportage получил открытые переломы обеих ног. На месте происшествия пострадавшему на ноги наложили жгуты, его госпитализировали.

Водителя «Лады» зажало в машине, он получил перелом лодыжки и увезли в больницу.

Видео: МАСС
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