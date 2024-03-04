«Лада» на скорости сбила водителя, который менял колесо на мосту

Вечером 3 марта на Октябрьском мосту в Новосибирске 45-летний мужчина за рулем «Лады» на большой скорости врезался в автомобиль KIA Sportage, у которого 40-летний мужчина менял колесо. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.