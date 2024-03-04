atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

«Газель Next» маршрута № 301 двигалась по улице Героев революции

Маршрутка с пассажирами сбила ребенка, который перебегал дорогу не по «зебре»

4 марта 2024, 09:30
Фото: Отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
«Газель Next» маршрута № 301 двигалась по улице Героев революции

В Новосибирске маршрутка с пассажирами сбила ребенка

10-летнего мальчика доставили в больницу, пассажиры не пострадали.

4 марта в Первомайском районе Новосибирска на улице Героев революции 40-летний водитель за рулем маршрутки №301 сбил 10-летнего мальчика. Ребенок перебегал проезжую часть не по «зебре». Авария произошла в районе дома №6. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу. В момент ДТП в салоне находились девять пассажиров, они не пострадали.

Пострадавшего мальчика 2013 года рождения доставили в больницу.

Пешеход перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного переходаПешеход перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода
Пешеход перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода
Фото: Отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

28 февраля на улице Никитина в Октябрьском районе водитель 44-й маршрутки врезался в грузовую «Газель», которая притормаживала перед светофором. Пострадали пять пассажиров маршрутки, их доставили в больницу.

Вечером 3 марта на Октябрьском мосту в Новосибирске 45-летний мужчина за рулем «Лады» на большой скорости врезался в автомобиль KIA Sportage, у которого 40-летний мужчина менял колесо. Мужчина получил открытые переломы обеих ног.

Читайте также:
Пешеходов сбил водитель на Audi. Они получили серьезные травмыШкольницы врезались в дерево при катании на тюбинге — одна в реанимацииВодитель Toyota Camry врезался в столб и погиб под Новосибирском
#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Пострадавший#Школьник#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирске отменили концерт Instasamka — фанатам назвали причину
Вчера, 11:36
Две девочки разбились при катании на тюбинге — прокуратура начала проверку
Сегодня, 03:30
Что нельзя выращивать на подоконнике — рассказала новосибирский агроном
Вчера, 11:07
Назван самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов
Сегодня, 03:12
Стала известна судьба голодного ребенка из запертой квартиры в Новосибирске
Сегодня, 01:43
Как летать на дроне в городе с 1 марта: рассказываем об изменениях в правилах
1 марта, 02:00