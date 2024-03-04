Маршрутка с пассажирами сбила ребенка, который перебегал дорогу не по «зебре»

4 марта в Первомайском районе Новосибирска на улице Героев революции 40-летний водитель за рулем маршрутки №301 сбил 10-летнего мальчика. Ребенок перебегал проезжую часть не по «зебре». Авария произошла в районе дома №6. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу. В момент ДТП в салоне находились девять пассажиров, они не пострадали.