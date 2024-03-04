Маршрутка с пассажирами сбила ребенка, который перебегал дорогу не по «зебре»

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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4 марта в Первомайском районе Новосибирска на улице Героев революции 40-летний водитель за рулем маршрутки №301 сбил 10-летнего мальчика. Ребенок перебегал проезжую часть не по «зебре». Авария произошла в районе дома №6. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по городу. В момент ДТП в салоне находились девять пассажиров, они не пострадали.
Пострадавшего мальчика 2013 года рождения доставили в больницу.
28 февраля на улице Никитина в Октябрьском районе водитель 44-й маршрутки врезался в грузовую «Газель», которая притормаживала перед светофором. Пострадали пять пассажиров маршрутки, их доставили в больницу.
Вечером 3 марта на Октябрьском мосту в Новосибирске 45-летний мужчина за рулем «Лады» на большой скорости врезался в автомобиль KIA Sportage, у которого 40-летний мужчина менял колесо. Мужчина получил открытые переломы обеих ног.