На трех улицах установили комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
1 марта на трех улицах Новосибирска установили комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.
Приборы фотовидеофиксации «Скат ПП» фиксируют нарушения ПДД, включая превышение допустимой скорости. Камеры появились по следующим адресам:
— Бердское шоссе 1А;
— ул. Разъездная, 13;
— ул. Выборная, 102.
В феврале стало известно, что на двух перекрестках в Новосибирске установят дорожные камеры. Стоимость контракта составляет 24 млн рублей. Камеры разместят на перекрестках улиц в Ленинском и Советском районах.