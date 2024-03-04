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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:16

В Новосибирске установили еще три комплекса фиксации нарушений ПДД

На трех улицах установили комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД

4 марта 2024, 11:14

В Новосибирске установили еще три комплекса фиксации нарушений ПДД

Приборы фотовидеофиксации «Скат ПП» фиксируют разные нарушения ПДД, включая превышение скоростного режима.

1 марта на трех улицах Новосибирска установили комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

Приборы фотовидеофиксации «Скат ПП» фиксируют нарушения ПДД, включая превышение допустимой скорости. Камеры появились по следующим адресам:

— Бердское шоссе 1А;

— ул. Разъездная, 13;

— ул. Выборная, 102.

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В феврале стало известно, что на двух перекрестках в Новосибирске установят дорожные камеры. Стоимость контракта составляет 24 млн рублей. Камеры разместят на перекрестках улиц в Ленинском и Советском районах.

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#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Нарушение#ПДД#Камеры видеофиксации#Алёна Рогонова
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