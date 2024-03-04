На цифровой платформе МСП. РФ заработал новый сервис по выбору франшиз для бизнеса

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Зарегистрированные на МСП.РФ предприниматели из всех субъектов России могут подать онлайн-заявку на приобретение франшизы. К каждому предложению прилагается информация о стоимости, размере платежей за использование торговой марки, объеме стартового капитала, требованиях к персоналу и площадке, а также о сроке окупаемости бизнеса, пишут РИА Новости.
В настоящее время доступны франшизы в 10 сферах, включая розничную торговлю, спорт, здравоохранение, образование, строительство, а также производственный сектор и развлекательные услуги. С помощью сервиса можно провести сравнение выбранных франшиз.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что новый сервис поможет начинающим предпринимателям запустить свое дело на базе успешной бизнес-модели и с использованием известной торговой марки.
«Благодаря запуску онлайн-сервиса открыть свой бизнес по франшизе смогут жители всех регионов России. Для каждого владельца франшизы на МСП.РФ создан личный кабинет для получения и обработки заявок на их покупку», — сказал глава корпорации.
В будущем планируется расширить возможности для открытия бизнеса по франшизе на платформе МСП.РФ. Исаевич обратил внимание, что владельцы франшиз уже могут подать онлайн-заявку на включение своих франшиз в каталог сервиса.