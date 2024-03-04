На цифровой платформе МСП. РФ заработал новый сервис по выбору франшиз для бизнеса

Зарегистрированные на МСП.РФ предприниматели из всех субъектов России могут подать онлайн-заявку на приобретение франшизы. К каждому предложению прилагается информация о стоимости, размере платежей за использование торговой марки, объеме стартового капитала, требованиях к персоналу и площадке, а также о сроке окупаемости бизнеса, пишут РИА Новости.