На улице Советской запретят парковку. Когда изменения вступят в силу?

К апрелю-маю 2024 года участок улицы Советской в центре Новосибирска от Вокзальной магистрали до улицы Фрунзе сделают двусторонним. Об этом Atas.info ранее сообщил руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.