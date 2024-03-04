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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:50

На улице Советской в Новосибирске запретят парковку

На улице Советской запретят парковку. Когда изменения вступят в силу?

4 марта 2024, 09:48
Фото: 1MI

На улице Советской в Новосибирске запретят парковку

Запрет коснется участка улицы Советской от Вокзальной магистрали до улицы Фрунзе. Также этот участок сделают двусторонним.

Весной 2024 года в Новосибирске на участке улицы Советской от Вокзальной магистрали до улицы Фрунзе запретят парковку.

На участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», согласно которым запрещены остановка и стоянка автомобилей, сообщает НГС со ссылкой на мэрию Новосибирска.

Улицу Советскую сделают двусторонней на всем протяжении
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К апрелю-маю 2024 года участок улицы Советской в центре Новосибирска от Вокзальной магистрали до улицы Фрунзе сделают двусторонним. Об этом Atas.info ранее сообщил руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.

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#Транспорт#Новосибирск#Парковка#Улица Советская#Алёна Рогонова
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