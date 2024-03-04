Назван самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Updated Сегодня, 03:14
В 2023 году в Новосибирске наибольшее количество преступлений среди иностранцев и лиц без гражданства было зафиксировано в Ленинском и Кировском районах (71 правонарушение).
Также значительное количество преступлений было зафиксировано в Дзержинском районе — 66 случаев, Октябрьском — 42 случая, Калининском — 37 случаев, Центральном — 34 случая, Железнодорожном — 29 случаев, Заельцовском — 26 случаев, Советском — 17 случаев и Первомайском — 7 случаев.
Наибольшее количество преступлений, совершенных мигрантами, было зарегистрировано в Черепановском, Карасукском и Барабинском районах Новосибирской области. В этих районах число правонарушений колеблется от 26 до 72, сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на ГУ МВД по региону.
Напомним, что Новосибирск стал самым криминальным городом России, обойдя Санкт-Петербург и Москву. Индекс преступности города составил 47,3 балла, а индекс безопасности — 52,7 балла.