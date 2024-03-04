Назван самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов

Наибольшее количество преступлений, совершенных мигрантами, было зарегистрировано в Черепановском, Карасукском и Барабинском районах Новосибирской области. В этих районах число правонарушений колеблется от 26 до 72, сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на ГУ МВД по региону.