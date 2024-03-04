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Posted Сегодня, 03:12

Published Сегодня, 03:12

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Updated Сегодня, 03:14

Какой район в лидерах

Назван самый криминальный район Новосибирска по числу преступлений мигрантов

4 марта 2024, 03:12
Фото: Изображение Midjourney
Какой район в лидерах
Число преступлений среди мигрантов в Новосибирске достигло максимума в двух районах города.

В 2023 году в Новосибирске наибольшее количество преступлений среди иностранцев и лиц без гражданства было зафиксировано в Ленинском и Кировском районах (71 правонарушение).

Также значительное количество преступлений было зафиксировано в Дзержинском районе — 66 случаев, Октябрьском — 42 случая, Калининском — 37 случаев, Центральном — 34 случая, Железнодорожном — 29 случаев, Заельцовском — 26 случаев, Советском — 17 случаев и Первомайском — 7 случаев.

Наибольшее количество преступлений, совершенных мигрантами, было зарегистрировано в Черепановском, Карасукском и Барабинском районах Новосибирской области. В этих районах число правонарушений колеблется от 26 до 72, сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на ГУ МВД по региону.

Напомним, что Новосибирск стал самым криминальным городом России, обойдя Санкт-Петербург и Москву. Индекс преступности города составил 47,3 балла, а индекс безопасности — 52,7 балла.

Назван самый криминальный район Новосибирска
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#Новосибирск#Районы#Мигранты#Эмилия Губарева#Кировский район#Преступления#Ленинский район
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